DIRETTA STELLA ROSSA BENFICA: I TESTA A TESTA

Nel raccontare la diretta di Stella Rossa Benfica abbiamo parlato di questa partita come della sfida tra due società che hanno scritto pagine importantissime del calcio europeo. Direttamente, Stella Rossa e Benfica si sono affrontate soltanto una volta, con due match totali: era il primo turno della Coppa dei Campioni 1984-1985, naturalmente il torneo era organizzato ancora con un tabellone tennistico ad eliminazione diretta e quelli dunque erano i sedicesimi di finale. A qualificarsi era stato il Benfica, ma a Belgrado l’andata l’aveva vinta la Stella Rossa: grande rimonta dopo lo 0-2 firmato autorete di Marko Elsner e gol di Diamantino, con tripletta di Rajko Janjanin (due volte su rigore) in 21 minuti di gioco.

Il Benfica però aveva ribaltato al ritorno: al Da Luz la doppietta di Carlos Manuel era risultata decisiva, le Super Aquile dunque avevano fatto strada nel torneo ma sarebbero state eliminate agli ottavi dal Liverpool, poi sconfitto dalla Juventus nella tragica finale dell’Heysel, rimasta nella storia per gli scontri che prima della partita avrebbero portato a 39 morti sugli spalti. La partita si era comunque giocata sulla pressione della Uefa, ma questa è un’altra storia che non riguarda la diretta di Stella Rossa Benfica, il cui calcio d’inizio arriverà ormai tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STELLA ROSSA BENFICA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta del match tra Stella Rossa Benfica sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti per l’intera Champions League. Per guardare la partita, sarà necessario avere un abbonamento Sky comprensivo del pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento a Sky potrà comunque seguire l’incontro tramite NowTv, la piattaforma di streaming che consente di accedere agli stessi eventi sportivi con opzioni più versatili e flessibili.

STELLA ROSSA BENFICA: SI AMMICCA A UN GRANDE PASSATO!

Appuntamento pomeridiano alle 18,45 per la diretta Stella Rossa Benfica, prima gara per le due squadre in Champions League con il favore del pronostico che punta già verso la squadra lusitana. Infatti dovrebbe essere un match sulla carta molto in favore della squadra ospite, che può vantare un paro giocatori più tecnico rispetto alla squadra di casa. Ma attenzione a sottovalutare le squadre dell’est Europa, soprattutto quando possono sfruttare il favore del proprio campo.

Dopotutto il tifo da queste parti non è per nulla freddo come farebbe intuire il clima, e spesso e volentieri le squadre dell’est hanno rubato punti a vittime illustri nel proprio stadio. La Stella Rossa poi può vantare una delle migliori cantare del suo Paese, una cosa non da poco.

DIRETTA STELLA ROSSA BENFICA: PROBABILI FORMAZIONI

Chi saranno i possibili protagonisti di questo match? Le probabili formazioni della diretta Stella Rossa Benfica ci potrebbero dare qualche idea: Ilic è uno dei migliori per la squadra di Belgrado lì in mezzo al campo, giocatore di una pulizia nei passaggi degna di nota oltre che ad un fisico possente.

Per i lusitani invece, Di Maria nonostante l’età è ancora un faro per questa squadra e non accenna la sua corsa al ritiro, negli ultimi anni poi l’argentino sembra essere migliorato molto anche in fase realizzativa, rendendolo un’arma imprescindibile per ogni attaccante.

STELLA ROSSA BENFICA: LE QUOTE

Le quote della diretta Stella Rossa Benfica ci permettono di analizzare chi secondo il bookmaker Sisal è la possibile favorita: la squadra di casa è quotata a 3,8 per la vittoria finale, mentre il Benfica a 2,3. Il pareggio invece porterebbe ad una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso.