Video/ Stella Rossa Manchester City (2-3) gol e highlights: Guardiola a punteggio pieno (13 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS STELLA ROSSA MANCHESTER CITY: SINTESI

Il Manchester City vince anche l’ultima partita del girone in casa della Stella Rossa e chiudono in testa a punteggio pieno. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Matheus Nunes serve un bel pallone per Grealish che non riesce a superare il proprio avversario. Micah Hamilton! La sblocca il Manchester City! Azione personale ed ingresso in area, il tiro non lascia scampo al portiere avversario. Kosta Nedeljkovic riceve un bel pallone in area ma spreca calciando altissimo. Dieci minuti alla fine, Manchester City sempre avanti. Oscar Bobb in area non riesce nell’aggancio e spreca il raddoppio.

Diretta/ Stella Rossa Manchester City (risultato finale 2-3): accorcia Katai (13 dicembre 2023)

Cherif Ndiaye aggancia in area e calcia quasi all’incrocio, grandissima la risposta di Stefan Ortega. Mateo Kovacic calcia da buona posizione, un difensore avversario si immola ed evita il raddoppio. Oscar Bobb! Raddoppia il Manchester City! Jovan Mijatovic prova a riaprirla, ma il suo tiro termina contro il palo sinistro! In-Beom Hwang! Arriva la rete della Stella Rossa! Osman Bukari serve un gran pallone per In-Beom Hwang che lo piazza nell’angolino destro. Calcio di rigore a favore del Manchester City! Nasser Djiga trattiene un avversario in area, il direttore di gara indica il dischetto. Kalvin Phillips non sbaglia! Aleksandar Katai! Stella Rossa che chiude a testa alta. Da corner arriva il colpo di testa vincente. Termina il match.

Diretta/ Manchester City Tottenham (risultato 3-3): Kulusevski all'ultimo respiro! (3 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI STELLA ROSSA MANCHESTER CITY

STELLA ROSSA: Glazer O., Nedeljkovic K. (dal 33′ st Kabic U.), Djiga N., Spajic U. (dal 20′ st Rodic M.), Dragovic A., Kanga G. (dal 12′ st Katai A.), Mijailovic S., Hwang In-Beom, Bukari O., Ndiaye C. (dal 12′ st Mijatovic J.), Olayinka P. (dal 12′ st Lucic V.). A disposizione: Vasiljevic N., Degenek M., Kangwa K., Krasso J., Milunovic N., Mitrovic S., Stamenic M. Allenatore: Bakhar B..

MANCHESTER CITY: Ortega S., Lewis R., Stones J. (dal 41′ st Ake N.), Akanji M., Gomez S., Phillips K., Kovacic M. (dal 31′ st Susoho M.), Hamilton M., Nunes M. (dal 37′ st Silva B.), Grealish J. (dal 1′ st Foden P.), Bobb O.. A disposizione: Carson S., Grant T., Alleyne M., Alvarez J., Dias R., Gvardiol J., Rodri, Walker K. Allenatore: Guardiola P..

Video/ Young Boys Stella Rossa (2-0) gol e highlights: Blum chiude i conti! (Champions, 28 novembre 2023)

Reti: al 31′ st Hwang In-Beom (Stella Rossa) , al 45’+1 st Katai A. (Stella Rossa), al 19′ pt Hamilton M. (Manchester City) , al 17′ st Bobb O. (Manchester City) , al 40′ st Phillips K. (Manchester City) .

Ammonizioni: al 45’+1 pt Spajic U. (Stella Rossa), al 20′ st Mijailovic S. (Stella Rossa), al 38′ st Djiga N. (Stella Rossa) al 7′ st Phillips K. (Manchester City).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS STELLA ROSSA MANCHESTER CITY













© RIPRODUZIONE RISERVATA