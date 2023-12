Diretta/ Stella Rossa Manchester City (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (13 dicembre 2023)

DIRETTA STELLA ROSSA MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Stella Rossa Manchester City, una partita che ha ben poco da dire in termini della classifica nel gruppo G di Champions League. I Citizens sono reduci dalla vittoria sul campo del Luton Town: addirittura in Premier League il Manchester City non vinceva da quattro partite, e nel ko di Birmingham contro l’Aston Villa Pep Guardiola ha toccato qualche record negativo venendo totalmente soppiantato da Unai Emery. In questo girone qualche difficoltà c’è stata, come si evince dai 5 gol subiti, ma alla fine parliamo comunque di cinque vittorie in altrettante partite con un totale di 15 gol segnati, missione compiuta con quasi il massimo dei voti. La Stella Rossa invece è fuori dall’Europa: aveva la grande occasione di fare il colpo a Berna ma ha perso contro lo Young Boys, cancellandosi anche la possibilità di proseguire il percorso in Europa League.

I serbi hanno mancato questa opportunità pareggiando contro gli svizzeri nell’andata di Belgrado; in totale hanno segnato 5 gol incassandone però 12, diciamo che la sfortuna è stata quella di capitare in un girone complicato ma i presupposti per scavalcare lo Young Boys c’erano tutti. Adesso noi ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Marakanà, perché finalmente ci siamo: la diretta di Stella Rossa Manchester City sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

STELLA ROSSA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Manchester City sarà fornita dai canali della televisione satellitare: per questa partita di Champions League l’appuntamento sarà riservato agli abbonati di questa emittente, che come sempre potranno usufruire del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo che su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone si potrà attivare anche la piattaforma Infinity Plus, altra modalità per seguire il match di questa sera ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Stella Rossa Manchester City, una partita che non ha più alcun valore nell’economia del gruppo G di Champions League e che rappresenta il secondo incrocio assoluto tra queste due squadre. Quella del 19 settembre all’Etihad era stata una prima volta assoluta per Stella Rossa e Manchester City, e va detto che chi si aspettava una larga vittoria da parte dei campioni d’Inghilterra era rimasto deluso: la squadra di Pep Guardiola aveva sì vinto la partita inaugurale di questa edizione di Champions League, ma aveva sofferto più del dovuto e addirittura aveva chiuso il primo tempo in svantaggio.

La Stella Rossa infatti si era portata in vantaggio proprio al 45’ minuto con Osman Bukari; il Manchester City al rientro dagli spogliatoi aveva cambiato passo e Julian Alvarez aveva trovato il pareggio in poco meno di due minuti, poi all’ora di gioco lo stesso attaccante argentino aveva trasformato una punizione completando il ribaltone. Al 73’ il Manchester City aveva anche trovato il tris con Rodri, assistito da Phil Foden: i serbi avevano mostrato grande orgoglio e poco timore reverenziale nei confronti dei campioni in carica, ma alla fine la differenza tra le due squadre era comunque emersa. (agg. di Claudio Franceschini)

TUTTO DECISO!

Stella Rossa Manchester City, partita in diretta dal Marakanà di Belgrado, si gioca alle ore 18:45 di mercoledì 13 dicembre: è l’ultima giornata nel gruppo G di Champions League 2023-2024, ed è una sfida che ha ben poco da dirci rispetto alle posizioni di classifica. Il Manchester City, che viaggia a punteggio pieno, è già certo del primo posto e dunque potrà affrontare questa partita nel tentativo di riprendere un po’ di fiato in quello che è stato un periodo complesso, perché la vittoria sul campo del Luton Town ha spezzato una serie di quattro gare di Premier League senza vittorie.

La Stella Rossa invece è già eliminata, anche dalla corsa all’Europa League: fatale il ko contro lo Young Boys, i serbi hanno fatto davvero troppo poco nelle due partite contro gli svizzeri per pensare di procedere nel loro cammino internazionale, anche se all’Etihad avevano in qualche modo messo in difficoltà la corazzata di Pep Guardiola. Vedremo allora come andranno le cose tra qualche ora nella diretta di Stella Rossa Manchester City, mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA MANCHESTER CITY

Tutto sommato Barak Bakhar dovrebbe mandare in campo i titolari in Stella Rossa Manchester City, ghiotta l’occasione di prendersi un risultato comunque di prestigio. Dunque il polacco Glazer in porta, davanti a lui una difesa con Degenek e Dragovic centrali mentre sulle corsie laterali agirebbero Stefan Mitrovic a destra e Nikolic a sinistra. In mezzo al campo Hwang In-Beom a fare coppia con uno tra Knezevic e Mijailovic, poi nel reparto avanzato Olayinka sarà la prima punta con Katai alle sue spalle, sulle corsie laterali potremmo vedere Bukari e Lucic.

Guardiola è senza Haaland e potrebbe doverne fare a meno per un po’, al netto di questo farà massiccio turnover a Belgrado: in porta uno tra Scott Carson e Ortega, in difesa possibile vedere Rico Lewis come terzino destro con Sergio Gomez a sinistra, in mezzo possibilità per Aké così come per Stones e Akanji. A centrocampo può essere la serata di Kalvin Phillips come regista, con lui magari Matheus Nunes mentre davanti dovrebbe tornare titolare Doku, con Bobb sulla corsia destra e Foden sulla trequarti a supportare Julian Alvarez. Tuttavia, attenzione all’inserimento di qualche giovane dall’Academy fin dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Stella Rossa Manchester City, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone G di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 7,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 5,50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,33 volte l’importo investito con questo bookmaker.











