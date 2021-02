Video/ Stella Rossa Milan (2-2): highlights e gol. Pioli beffato in extremis!

Sono state davvero gran scintille in campo nella sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa league tra Stella Rossa e Milan: come si vede nel video del match, a Belgrado è stata partita intensa e sporca, terminata pure con un pareggio in extremis dei serbi col risultato di 2-2. Andando ora ad esaminare le azioni salienti della partita, va detto che davvero non ci siamo annoiati ieri sera: al via sono i rossoneri a prendere il comando delle operazioni e tempo pochi minuti arrivano pure le prime occasioni da gol. Al sesto minuto di gioco è già colpo di scena con il gol segnato e annullato al Var di Castillejo: subito dopo è poi Ante Rebic a fare vedere in area avversaria. È poi al 42’ minuto di gioco che la partita finalmente si sblocca, grazie anche a un vero pasticcio commesso dalla difesa serba: Pankov infatti, nel tentativo di chiudere Theo Hernandez in realtà insacca il proprio portiere, regalando al Diavolo un gran autogol. Nella ripresa, al via è lo Stella Rossa a farsi avanti pericolosamente: il Milan appare disattento e con un fallo di Romagnoli regala un calcio di rigore ai serbi, che ben lo sfruttando con Kanga. Di nuovo in parità il Milan si risveglia: al 61’ dunque rigore procurato e segnato da Theo Hernandez e nuovo vantaggio per il Diavolo. Gli uomini di Pioli abbassano dunque i giri, volendo amministrare senza troppo impegno la sfida: il rosso assegnato a Rodic (che lascia impadronì di casa in 10) però concede un falso senso di sicurezza ai rossoneri, che pensando che ormai sia cosa fatta. Pure lo spirito dello Stella Rossa non è domo: al 94’ in pieno recupero, la squadra di Stankovic centra un incredibile pareggio con un gran gol su azione di Pavkov. È una vera doccia fredda per i rossoneri, per il quali non c’è più tempo per reagire: è triplice fischio finale e per il Diavolo una vera beffa a Belgrado.

IL TABELLINO

Stella Rossa-Milan 2-2 (0-1 PT)

STELLA ROSSA: Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic (81’ Sanogo), Rodic; Ben Nabouhane (61’ Falco), Ivanic (81’ Bakayoko); Falcinelli (81’ Pavkov). A disp.: Popovic, Gajic, Bakayoko, Pavkov, Falco, Gavric, Sanogo, S. Srnic, Vukanovic. All.: Stankovic

MILAN: G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (77’ Dalot); Bennacer (39’ Tonali), Meite; Castillejo, Krunic, Rebic (46’ Leao); Mandzukic (82’ Calhanoglu). A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kjaer, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli

Marcatori: 42’ Pankov (autogol), 52’ Kanga, 61’ Theo Hernandez, 93’ Pavkov

Ammoniti: Romagnoli, Milunovic, Mandzukic,

Espulsi: Rodic

