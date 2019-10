Video/ Stella Rossa Olympiacos (3-1): highlights e gol, trionfo serbo in rimonta

La Stella Rossa vince una partita che i serbi conquistano in rimonta nella seconda giornata del girone B di Champions League. Il video di Stella Rossa Olympiacos ci racconta di una partita che gli ospiti greci hanno sbloccato con il gol di Ruben Semedo al 37’ minuto di gioco, ma nella ripresa tutto è cambiato e la Stella Rossa è andata a segno per ben tre volte. Vulic al 62′ ha firmato il pareggio, poi il ribaltone è arrivato nel finale con altri due gol segnati da Milunovic al minuto 87 e da Boakye proprio al 90′. Primi tre punti in classifica per la Stella Rossa, che tenterà di conquistare la qualificazione in un girone che si è aperto più del previsto a causa delle difficoltà del Tottenham, per l’Olympiacos invece resta il punto conquistato due settimane fa. Nella terza giornata del girone A, l’Olympiacos giocherà in casa contro il Bayern Monaco, mentre la Stella Rossa sarà di scena a Londra contro il Tottenham. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI STELLA ROSSA OLYMPIACOS: GOL E HIGHLIGHTS (da Uefa Champions League)

VIDEO STELLA ROSSA OLYMPIACOS: LE STATISTICHE

Per inquadrare nel migliore dei modi Stella Rossa Olympiacos, può essere interessante analizzare le statistiche ufficiali fornite dal sito della Uefa. I serbi hanno avuto il 54% di possesso palla e soprattutto hanno costruito 47 attacchi pericolosi a fronte dei 24 per l’Olympiacos. La differenza in favore della Stella Rossa è netta anche nel numero dei tiri (20-11), così come i padroni di casa hanno condotto per 6-2 nel numero dei soli tiri in porta; serbi avanti 8-1 anche nei calci d’angolo, la vittoria è davvero meritata. Dal punto di vista disciplinare, sono stati davvero tanti i cartellini in una partita assai combattuta, spicca naturalmente il doppio giallo a Benzia dell’Olympiacos al 58′ minuto, che ha naturalmente agevolato la Stella Rossa.

