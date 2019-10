Diretta Stella Rossa Olympiacos/ Streaming video tv: occasione dei greci in Champions

Stella Rossa Olympiacos verrà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien e, in programma alle ore 21:00 di martedì 1 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel gruppo B di Champions League 2019-2020. La sfida, almeno tecnicamente, potrebbe valere per il terzo posto e dunque la continuazione della campagna europea in Europa League, ma intanto è uno scenario assolutamente plausibile che dopo questo turno i greci siano secondi in classifica, se non addirittura primi. Infatti all’esordio l’Olympiacos ha ottenuto un bel pareggio in rimonta contro il Tottenham, che questa sera è impegnato contro il Bayern Monaco; dunque per la squadra del Pireo c’è una bella occasione, ma bisognerà vincere al Marakanà dove la Stella Rossa, che al momento ha 0 punti, nella scorsa edizione di Champions League ha fermato il Napoli e battuto il Liverpool campione d’Europa. Vediamo allora come andranno le cose nella diretta di Stella Rossa Olympiacos; intanto possiamo sicuramente dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Olympiacos sarà trasmessa esclusivamente per i possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: l’appuntamento è su Sky Sport 257 (è anche il numero del canale) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA OLYMPIACOS

Vladan Milojevic potrebbe confermare per Stella Rossa Olympiacos la squadra che ha perso in Baviera: il modulo sarà il 4-2-3-1 con Degenek e Milunovic schierati davanti al portiere Borjan, mentre sugli esterni agiranno Gobeljic e Jander. A centrocampo ci sarà una cerniera più che altro di interdizione, con Canas affiancato a Jovancic; le chiavi del gioco dovrebbero essere affidate soprattutto ai due esterni offensivi, che saranno ancora Mateo Garcia e Van La Parra. Marko Marin, capitano, agirà alle spalle della prima punta che dovrebbe essere Pavkov, leggermente favorito su Boakye. Per l’Olympiacos di Pedro Martins modulo speculare: in porta José Sa, Ruben Semedo e Meriah la coppia centrale di una difesa completata dagli esterni Elabdellaoui e Tsimikas. La coppia di centrocampo sarà invece formata da Bouchalakis e Guilherme, davanti a loro l’esperto francese Valbuena sarà supportato da Daniel Podence e Masouras (o Randjelovic, pronto a giocarsi il posto) con Miguel Angel Guerrero che sarà il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai assegna, per Stella Rossa Olympiacos, il vantaggio del pronostico alla squadra greca: vale infatti 2,40 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la vittoria esterna, mentre il valore posto sul segno 1 – che identifica il successo dei serbi – vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,05 volte quanto messo sul piatto. Per il segno X, che identifica invece il pareggio, il vostro guadagno corrisponderebbe ad una cifra pari a 3,25 volte quanto puntato.



