Video/ Stella Rossa Tottenham (0-4): highlights e gol. Doppietta di Son!

Il video con i gol e gli highlights di Stella Rossa-Tottenham 0-4 racconta la larga vittoria degli Spurs che espugnano il Maracanà di Belgrado e consolidano il secondo posto nel gruppo C di Champions League 2019-2020, la strada per gli ottavi di finale sembra ben tracciata per gli uomini di Pochettino che restano comunque dietro al Bayern Monaco che si è già assicurato il passaggio del turno. Nel primo tempo giocano meglio i padroni di casi che vanno a un passo dal gol con Pavkov che a tu per tu con Gazzaniga non riesce a indirizzarla all’angolino con il portiere argentino se la cava grazie al piede di richiamo. Gli ospiti segnano in maniera a dir poco rocambolesca, nella stessa azione Kane timbra il palo, Son scheggia la traversa, i difensori avversari compiono un miracoloso salvataggio sulla linea che non basta per scoraggiare Lo Celso che quasi stizzito la butta dentro ponendo fine a un flipper che durava da troppo tempo per i suoi gusti. Poco prima dell’intervallo la formazione allenata da Milojevic sfiora il pari con il legno di van La Parra e l’auto-traversa di Sanchez che rischia grossissimo nel tentativo di liberare la sua area di rigore. Nel secondo tempo sale in cattedra l’attaccante sudcoreano che nel giro di 4 minuti mette a referto una doppietta lampo e aiuta i suoi ad archiviare definitivamente la pratica. Due gol importanti per Son che può ritrovare finalmente un po’ di serenità dopo essersi tormentato per giorni per aver provocato il gravissimo infortunio di André Gomes, che rivedremo in campo chissà quando. Poi ci sarà gloria anche per il subentrato Eriksen che a cinque minuti dal novnatesimo cala il poker e ribadisce la netta superiorità tecnica dei vice-campioni d’Europa, che magari avranno impiegato qualche minuto di troppo a carburare ma a pieno regime non hanno assolutamente lasciato scampo alla Crvena Zvezda, che a questo punto deve solo pensare a difendere il terzo posto che le garantirebbe il ripescaggio nei sedicesimi di Europa League.

IL TABELLINO

STELLA ROSSA-TOTTENHAM 0-4 (0-1)

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic (46′ Jander), Milunovic, Degenek, Rodic; Jovancic (62′ Canas), Petrovic; Garcia (67′ Boakye), Marin, van La Parra; Pavkov. All. Vladan Milojevic.

TOTTENHAM (3-5-2): Gazzaniga; Foyth, Sanchez, Rose; Alli (62′ Eriksen), Ndombelé, Dier, Lo Celso (86′ Skipp), Sissoko; Son (75′ Sessegnon), Kane. All. Mauricio Pochettino.

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande (SPA).

AMMONITI: Dier (T), Petrovic (S), Skipp (T).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 34′ Lo Celso (T), 57′ e 61′ Son (T), 85′ Eriksen (T).

