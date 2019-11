Diretta Stella Rossa Tottenham/ Streaming video tv: crisi Spurs (Champions League)

Stella Rossa Tottenham, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande e si gioca mercoledì 6 novembre alle ore 21.00 presso il Marakanà di Belgrado, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Scontro diretto cruciale per la qualificazione agli ottavi di finale: nel girone B finora dominato dal Bayern Monaco a punteggio pieno, il Tottenham al momento è quarto con 4 punti, seguito con 3 punti dalla Stella Rossa. Nel match d’andata non c’è stata partita, con gli inglesi vincenti 5-0 sui serbi: nel gioco degli scontri diretti, anche un pareggio al Marakanà sarà utile agli Spurs, che in Premier League sono reduci dall’1-1 in casa dell’Everton segnato dal gravissimo infortunio per Andre Gomes nella formazione di casa, provocato da un intervento di Son uscito sconvolto dal campo. La Stella Rossa in Serbia ha vinto 0-2 in casa del Proleter e mantiene 6 punti di vantaggio sul Cukaricki secondo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Stella Rossa Tottenham sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà sul canale numero 205, Sky Sport Collection, highlights ed azioni salienti in tempo reale del match in “Diretta Goal Champions League”, che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA TOTTENHAM

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Stella Rossa Tottenham, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Marakanà di Belgrado, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La Stella Rossa allenata dal serbo Milojevic sarà schierata con un 4-2-3-1: Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić; Cañas, Jovančić; García, Marin, Van la Parra; Tomané. Risponderà con un 4-2-3-1 il Tottenham allenato dall’argentino Pochettino: Gazzaniga; Aurier; Sánchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Ndombélé, Alli, Eriksen, Son; Lucas Moura.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Stella Rossa Tottenham, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra ospite come favorita. Vittoria interna quotata 5.00, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.00 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 1.66. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.60, under 2.5 proposto a una quota 2.30.



