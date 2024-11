DIRETTA BOLOGNA LILLE: PER SPERARE ANCORA

C’è già aria di ultima spiaggia per i rossoblù nella diretta Bologna Lille, la partita che si gioca naturalmente allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 27 novembre, per la quinta giornata di Champions League. Per il Bologna la partecipazione è una grande gioia, ma purtroppo c’è un solo punto all’attivo dopo le precedenti quattro sfide già andate in archivio, per di più con zero gol segnati. Nello scorso turno è arrivata una beffa contro il Monaco, adesso bisogna invertire rotta se si vuole ancora sperare per i playoff.

Di nuovo una rivale francese nella diretta Bologna Lille, anche se siamo geograficamente agli opposti. Il LOSC Lille arriva dall’estremo Nord della Francia, ma soprattutto si presenta in Emilia forte di un ruolino di marcia di ottimo livello, con molte soddisfazioni già conquistate, ultima delle quali il buon pareggio contro la Juventus per portarsi a quota 7 punti in classifica. Ecco allora che in ottica transalpina questa trasferta potrebbe essere utile per spiccare il volo verso la qualificazione: toccherà ai rossoblù provare a scrivere una satira diversa nella diretta Bologna Lille…

BOLOGNA LILLE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Lille in tv sarà naturalmente disponibile in esclusiva sui canali di Sky Sport e quindi per gli abbonati della televisione satellitare, nei pacchetti Sport e Calcio, come per quasi tutte le partite di Champions League. Sempre tramite abbonamento, grazie ai servizi di Sky Go oppure in alternativa di Now Tv, ci sarà anche la possibilità di diretta streaming video per seguire Bologna Lille.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LILLE

Adesso scopriamo che cosa ci dicono le probabili formazioni per la diretta Bologna Lille. Vincenzo Italiano ritrova Skorupski dopo l’influenza; la coppia difensiva centrale vedrà invece titolari Beukema e Lucumì, con Posch a destra e Miranda terzino sinistro. Il modulo è il 4-2-3-1, nel cuore della mediana ci sarà sicuramente Freuler, affiancato da uno fra Moro e Pobega. Sulla trequarti ecco Orsolini a destra, mentre sulla corsia mancina citiamo Iling Junior, con Fabbian in posizione centrale alle spalle di Castro oppure Dallinga, che si giocano la maglia da centravanti.

L’allenatore ospite Bruno Génésio dovrebbe invece adottare il modulo 4-2-3-1 per il suo Lille, con Diakité e Alexsandro centrali davanti al portiere Chevalier, a destra ballottaggio Meunier-Mandi e Gudmundsson invece a sinistra, favorito su Ismaily. Andre e Bouaddi saranno i titolari in mediana, mentre sulla trequarti Gomes dovrebbe agire al centro con Zhegrova a destra e Sahraoui favorito dall’altra parte, per completare il trio alle spalle della prima punta David.

QUOTE E PRONOSTICO SORRIDONO AGLI EMILIANI

Infine curiosiamo nel pronostico sulla diretta Bologna Lille secondo le quote dell’agenzia Snai: il Bologna potrebbe partire favorito, infatti il segno 1 è quotato a 2,35 volte, contro un valore di 3,20 per il segno 2 in caso di successo esterno del Lille. Lo stesso valore di 3,20 è indicato anche in caso di pareggio al Dall’Ara, per il quale dovrete giocare naturalmente il segno X.