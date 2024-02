Video/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: calcio di rigore di Casiraghi! (Serie B, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL BARI: LA SINTESI

Allo Stadio Druso il Sudtirol supera il Bari per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Valente partono fortissimo affacciandosi subito in zona offensiva al 2′ con la traversa colta da Pecorino dopo il tiro del suo compagno Tait, ribattuto dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e le due squadre sembrano faticare nel creare ulteriori pericoli realmente degni di nota.

Diretta/ Sudtirol Bari (risultato finale 1-0): ci pensa Casiraghi nella ripresa! (Serie B, 24 febbraio 2024)

Nel secondo tempo i tirolesi ricominciano in maniera arrembante forzando Vicari alla chiusura preventiva al 54′ e riuscendo poi a passare in vantaggio al 60′ grazie alla rete messa a segno da Casiraghi, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Brenno nei confronti di Pecorino. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi di casa tengono a bada i pugliesi, incapaci di mettere davvero i brividi alla difesa avversaria.

Video/ Catanzaro Sudtirol (2-2) gol e highlights: rete e rosso per Brighenti! (Serie B, 17 febbraio 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Livorno, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Davi, Cagnano e Scaglia da un lato, Benali dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiseiesimo turno del campionato cadetto permettono al Sudtirol di salire a quota 31 nella classifica della Serie B mentre il Bari non si muove, rimanendo fermo a 33 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL BARI: IL TABELLINO

Sudtirol-Bari 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 60′ RIG. Casirgaghi(S).

Video/ Bari Feralpisalò (1-0) gol e highlights: rigore di Sibilli nella ripresa! (Serie B, 17 febbraio 2024)

SUDTIROL (3-5-2) – Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Cagnano; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic, Davi; Casiraghi, Pecorino. A disposizione: Drago, Mallamo, Ciervo, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Merkaj, Peeters, Lonardi, Odogwu, El Kaouakibi. Allenatore: Valente.

BARI (4-3-2-1) – Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Guiebre; Acampora, Benali, Edjouma; Sibilli, Kallon; Puscas. A disposizione: Pissardo, Menez, Nasti, Bellomo, Achik, Lulić, Maiello, Zuzek, Pucino, Dachille, Ricci, Morachioli. Allenatore: Iachini.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sezione di Livorno).

Ammoniti: 15′ Davi(S); 16′ Benali(B); 29′ Cagnano(S); 90′ Scaglia(S).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL BARI













© RIPRODUZIONE RISERVATA