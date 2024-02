DIRETTA/ Sudtirol Bari video streaming tv: pugliesi in vantaggio nei precedenti (Serie B, 24 febbraio 2024)

DIRETTA SUDTIROL BARI, TESTA A TESTA

La diretta della sfida Sudtirol Bari vede scendere in campo due formazioni che tra il 2022 e il 2023 si sono affrontate in ben sei circostanze. L’ago della bilancia pende leggermente dalle parti del Bari con tre successi contro i due degli altoatesini. Il restante risultato è stato di pareggio. La prima sfida tra queste due formazioni è stata vinta dal Sudtirol con il risultato di 1-2 in rimonta. Vantaggio di D’Errico e voi due reti firmate da De Col e Casiraghi. Pareggio nella sfida successiva con i primi due gol firmati dagli altoatesini con Tait e Odogwu e due reti di Di Cesare e Salcedo per la rimonta.

Il primo successo del Bari è quello del 10 Aprile 2023 con il gol vittoria firmato dal giovane Gregorio Morachioli. Altoatesini che riuscirono ad avere la meglio ai play off vincendo la gara di andata grazie alla rete di Rover ma che dovettero arrendersi al ritorno alla rete di Benedetti su assist di Folorunsho. Gara di andata di quest’anno terminata con il risultato di 2-1 in favore del Bari grazie al gol dell’esperto difensore centrale Valerio Di Cesare. (Marco Genduso)

SUDTIROL BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Sudtirol Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Sudtirol Bari attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

TRA PLAYOFF E ZONA PLAYOUT

La diretta Sudtirol Bari, in programma sabato 24 febbraio alle ore 14:00, racconta della 26esima giornata di Serie B. Gli alto-atesini non vincono dal 2-1 inflitto all’Ascoli di inizio febbraio, avendo perso 3-0 in casa col Venezia e pareggiato col Catanzaro. L’altro pareggio più recente è l’1-1 arrivato a Brescia.

Il Bari, in virtù della vittoria contro la FeralpiSalò di misura, ha messo a referto il secondo successo di fila dopo il 3-1 contro il Lecco. Prima di questo bis di vittorie, il Bari aveva perso sia col Palermo per 3-0 che con la Reggiana per 2-0. Ora la classifica vede il Sudtirol quattrodicesimo a 28 punti mentre il Bari decimo a quota 33.

SUDTIROL BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Bari vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Poluzzi con Kofler, Scaglia e Cagnano in difesa. A centrocampo Molina, Tait, Arrigoni, Casiraghi e Davi mentre Kurtic dividerà l’attacco con Pecorino.

Il Bari opta invece per un 4-3-1-2. In porta spazio a Brenno, difeso qualche metro più avanti da Dorval, Vicari, Matino e Ricci a chiudere il reparto. Benali sarà il metronomo mentre Bellomo e Edjouma le due mezzali. Il trequartista sarà Sibilli che supporterà Puscas e Menez.

SUDTIROL BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sudtirol Bari danno per favorita la squadra di casa a 2.60. Secondo bet365, il pareggio è dato a 2.80 mentre il 2 secco a 3.20

L’Over 2.5 è molto più alto dell’Under dato che parliamo di una quota 3.10 contro 1.36. Gol e No Gol sono leggermente più livellati, rispettivamente a 2.25 e 1.57.











