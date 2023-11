Video/ Sudtirol Brescia (1-1) gol e highlights: Borrelli risponde a Tait (28 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SUDTIROL BRESCIA: SINTESI

Sudtirol e Brescia si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Tait e Borrelli. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Giorgini ci prova dalla lunga distanza, Lezzerini la mette in angolo. Lunetta! Padroni di casa in vantaggio! Da angolo Tait calcia e la sblocca. Casiraghi salta l’avversario in dribbling e serve Rauti, il tiro è respinto da Lezzerini. Casiraghi serve un gran pallone a Rauti, quest’ultimo non riesce nello stop prima di entrare in area. Espulso Olzer per doppia ammonizione, Brescia in dieci!

Lezzerini si supera ed evita il due a zero su un tiro da fuori! Galazzi per Moncini, di rovesciata non trova la porta. Borrelli ci prova di testa, grande risposta di Poluzzi! Borrelli! Pareggia il Brescia! Galazzi per Borrelli che entra in area e supera Poluzzi. Casiraghi crossa per Pecorino, grandissima chiusura di Mangraviti. Termina il match.

IL TABELLINO DI SUDTIROL BRESCIA

SüDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Giorgini A., Peeters D. (dal 1′ st Lonardi L.), Cuomo G., Masiello A., Cagnano A. (dal 38′ st Pecorino E.), Rauti N. (dal 22′ st Broh J. T.), Lunetta G. (dal 22′ st Merkaj S.), Tait F., Casiraghi D., Odogwu R. (dal 29′ st Cisco A.). A disposizione: Arlach J. (Portiere), Ciervo R., Davi S., Drago G. (Portiere), Ghiringhelli L., Moutassime A., Shiba C. Allenatore: Bisoli P..

BRESCIA: Lezzerini L. (Portiere), Papetti A., Adorni D., Mangraviti M., Dickmann L., Olzer G., Bertagnoli M. (dal 17′ st Bisoli D.), Van de Looi T., Huard M. (dal 1′ st Bianchi F.), Moncini G. (dal 17′ st Borrelli G.), Bjarnason B. (dal 1′ st Galazzi N.). A disposizione: Andrenacci L. (Portiere), Besaggio M., Ferro M., Fogliata R., Jallow A., Ndoj E., Riviera C. Allenatore: Maran R..

Reti: al 7′ pt Tait F. (Südtirol) al 34′ st Borrelli G. (Brescia) .

Ammonizioni: al 31′ st Cisco A. (Südtirol) al 30′ pt Olzer G. (Brescia), al 11′ st Papetti A. (Brescia), al 42′ st Bisoli D. (Brescia).

Espulsioni: al 45’+2 pt Olzer G. (Brescia).

