DIRETTA SUDTIROL BRESCIA/ Video streaming tv: sarà solo il terzo incrocio (28 novembre 2023)

DIRETTA SUDTIROL BRESCIA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Sudtirol Brescia, ne approfittiamo per ricordare che questo recupero di Serie B ha una storia decisamente breve, dal momento che altoatesini e lombardi non si erano mai affrontati prima dello scorso campionato 2022-2023, che per il Sudtirol fu il primo della storia in Serie B. Finora il fattore campo è sempre stato determinante, con una vittoria per parte, andata sempre a chi giocava in casa. Il match d’andata fu giocato domenica 14 agosto 2022 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, fu lo storico debutto del Sudtirol in Serie B.

Tuttavia vinsero per 2-0 le Rondinelle lombarde, grazie ai gol segnati da Emanuele Ndoj al 37’ e da Flavio Bianchi al 65’ minuto di gioco. La partita di ritorno fu giocata naturalmente allo stadio Druso di Bolzano domenica 15 gennaio 2023 e in questo caso la vittoria andò ai padroni di casa del Sudtirol con il risultato di 1-0, fissato dal gol di Matteo Rover al 30’ minuto di gioco. Finora quindi le squadre in trasferta hanno sempre perso e non hanno ancora mai segnato nemmeno un gol: qualcosa cambierà qualcosa? Se lo augura sicuramente il Brescia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUDTIROL BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport, naturalmente su abbonamento. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Brescia in streaming video attraverso l’applicazione o il sito di Sky Go, inoltre l’incontro sarà visibile anche per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

SUDTIROL BRESCIA: UN RECUPERO DELICATO!

Sudtirol Brescia, in diretta dallo stadio Druso di Bolzano con fischio d’inizio alle ore 18.30 di stasera, martedì 28 novembre 2023, è il recupero della terza giornata di Serie B perché questa partita non si disputò regolarmente a fine estate, quando il Brescia era ancora in bilico nell’attesa di capire se il suo ripescaggio sarebbe stato definitivo. Si annuncia comunque un’altra stagione di sofferenze per le Rondinelle, che con il pareggio a Pisa hanno fermato una brutta serie di sconfitte, ma con 14 punti in classifica non possono di certo dormire sonni tranquilli in ottica lotta salvezza, che al momento è la priorità per il Brescia.

Lavoro quindi non facile per il nuovo allenatore Rolando Maran, ma attenzione pure alla situazione del Sudtirol di mister Pierpaolo Bisoli, che non sembra più essere la rivelazione che aveva impressionato tutti nella scorsa stagione, o anche all’inizio di questo campionato. In effetti 16 punti a fine ottobre non erano male per il Sudtirol, che però a novembre ha infilato tre sconfitte consecutive con le quali adesso si ritrova pericolosamente vicino alla zona playout, quindi il recupero di oggi serve agli altoatesini per provare invece a riavvicinare i playoff. La posta in palio sarà delicata, cosa ci dirà la diretta di Sudtirol Brescia?

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL BRESCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Sudtirol Brescia. Mister Pierpaolo Bisoli dovrebbe schierare i padroni di casa del Sudtirol secondo il modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari: Poluzzi in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Giorgini, Ghiringhelli, Masiello e Davi; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso con Casiraghi, Tait, Broh e Peeters possibili titolari, mentre Pecorino e Merkaj dovrebbero formare il tandem d’attacco del Sudtirol.

La replica degli ospiti del Brescia e del loro allenatore Rolando Maran dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-1-1. Quanto ai possibili titolari delle Rondinelle, possiamo ipotizzare questi undici nomi: Lezzerini in porta; davanti a lui, ecco i quattro difensori Dickmann, Adorni, Papetti e Mangraviti; a centrocampo invece potrebbero trovare posto in un’altra linea a quattro Olzer, Van De Looi, Bertagnoli e Huard; infine, l’attacco del Brescia potrebbe prevedere Bjarnason come trequartista alle spalle del centravanti Moncini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Sudtirol Brescia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera fosse il Brescia a vincere.











