Video/ Sudtirol Catanzaro (0-1) gol e highlights: Iemmello trascinante! (7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL CATANZARO (0-1): LA PARTITA

Il Catanzaro espugna lo stadio Marco Druso di Bolzano, e con una vittoria di misura continua a stupire, aggiungendo altri 3 punti preziosi al termine di questa gara valida per la nona giornata di Serie B. Nel primo tempo gioca meglio la formazione calabrese, che ormai esegue a memoria gli schemi di mister Vivarini. I pericoli, come sempre, arrivano dai piedi di Vandeputte, che con due conclusioni a giro impegna Poluzzi. Da segnalare anche un gran colpo di testa di Brighenti, che al decimo minuto non riesce a sorprendere l’estremo difensore dei trentini. Sudtirol troppo timido, che non riesce a creare chance nitide in questa prima frazione di gioco.

Al 43esimo, proprio quando i ritmi si erano sensibilmente abbassati, si stappa la lattina: Iemmello riceve palla tra le linee al termine di una pregevolissima azione in verticale. L’ex Pro Vercelli è libero di controllare, girarsi e piazzare alla perfezione la sfera sotto la traversa. Gol meraviglioso del bomber giallorosso. Nel secondo tempo i biancorossi reagiscono, e con orgoglio provano a schiacciare gli avversari, che vengono salvati a più riprese da uno straordinario ed attengo Fulignati. La chance migliore se la crea dal nulla Cisco, con una discesa strepitosa. Nel finale entra Stoppa nella formazione calabrese, ed accende la squadra: palo clamoroso con un destro alla Del Piero e assist al bacio per Donnarumma, che non riesce a chiudere i discorsi. Dopo Marassi, il Catanzaro trionfa ancora in trasferta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL CATANZARO (0-1): TABELLINO

SÜDTIROL: Poluzzi G., Giorgini A., Cuomo G. (dal 42′ st Vinetot K.), Masiello A., Davi S. (dal 30′ st Siega N.), Ciervo R., Tait F., Broh J. T. (dal 35′ st Lonardi L.), Rover M. (dal 1′ st Pecorino E.), Lunetta G. (dal 21′ st Cisco A.), Odogwu R.. A disposizione: Drago G., Cagnano A., Ghiringhelli L., Kofler R., Peeters D., Shiba C. Allenatore: Bisoli P.

CATANZARO: Fulignati A., Scognamillo S., Brighenti N., Krajnc L. (dal 34′ st Donnarumma A.), Katseris P. (dal 33′ st Veroli D.), Ghion A., Verna L., Vandeputte J. (dal 40′ st Stoppa M.), Brignola E. (dal 17′ st Oliveri A.), Biasci T. (dal 17′ st D’Andrea L.), Iemmello P.. A disposizione: Borrelli E., Sala A., Ambrosino G., Miranda K., Pompetti M., Pontisso S., Sounas D. Allenatore: Vivarini V. Diretta/ Sampdoria Catanzaro (risultato finale 1-2): la decide Brignola (Serie B, 1 ottobre 2023) Reti: al 43′ pt Iemmello P. (Catanzaro) . Ammonizioni: al 45’+1 st Siega N. (Südtirol) al 37′ pt Scognamillo S. (Catanzaro), al 40′ pt Brighenti N. (Catanzaro), al 45’+3 st Stoppa M. (Catanzaro). GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL CATANZARO

