Video/ Sudtirol Feralpisalò (1-0) gol e highlights: ci pensa Casiraghi! (Serie B, 13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL FERALPISALO’: LA SINTESI

Allo Stadio Druso il Sudtirol supera la Feralpisalò per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Marco si affacciano in attacco intorno al 13′ con una conclusione provata da Compagnon, capace di mandare la sfera soltanto sull’esterno della rete. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Valente crescono centrando per due volte il legno con Merkaj, palo su un colpo di testa al 28′, e poi anche con Masiello, che coglie la traversa nel recupero al 45’+2′.

Diretta/ Sudtirol Feralpisalò (risultato finale 1-0): decide Casiraghi! (Serie B, 13 gennaio 2024)

Sul fronte opposto Felici non ha combinato di meglio al 42′. Nel secondo tempo i biancorossi insistono e suonano nuovamente la carica al 56′ con un’incursione del solito Masiello. Nell’ultima parte dell’incontro i gardesani continuano a mostrare di avere qualche problema e gli avversari ne approfittano per riuscire a passare definitivamente in vantaggio al 76′ grazie alla rete messa a segno in contropiede da Casiraghi, su assist di Ciervo.

Diretta/ Lecco Sudtirol (risultato finale 2-1): la decide Novakovich! (Serie B, 26 dicembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marcenaro, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Casiraghi e Broh da un lato, Martella, Fiordilino e Balestrero dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno del campionato cadetto permette al Sudtirol di salire a quota 23 nella classifica della Serie B mentre la Feralpisalò non si muove, rimanendo ferma a 14 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL FERALPISALO’: IL TABELLINO

Sudtirol-Feralpisalò 1 a 0 (p.t. 0-0)

Diretta/ Feralpisalò Venezia (risultato finale 2-2): pareggia Altare! (Serie B, 26 dicembre 2023)

Reti: 76′ Casiraghi(S).

Assist: 76′ Ciervo(S).

SUDTIROL (4-4-2) – Poluzzi; Kofler, Scaglia, Masiello, Cagnano; Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi; Rauti, Merkaj. A disposizione: Drago, Tschöll, Vinetot, Giorgini, Lonardi, Cisco, Lunetta, Kurtic, Moutassime, Pecorino, Odogwu. Allenatore: Valente Federico.

FERALPISALO’ (3-5-2) – Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butić. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Verzeletti, Zennaro, Hergheligiu, Pietrelli, Sau, La Mantia, Gjyla. Allenatore: Zaffaroni Marco.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sezione di Genova).

Ammoniti: 32′ Casiraghi(S); 34′ Martella(F); 53′ Fiordilino(F); 63′ Broh(S); 73′ Balestrero(F).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDTIROL FERALPISALO’













© RIPRODUZIONE RISERVATA