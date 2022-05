Video/ Sudtirol Modena (0-2) gol e highlights: Tesser vince la Supercoppa C!

VIDEO SUDTIROL MODENA (0-2): SUPERCOPPA AGLI EMILIANI

Termina 2-0 in favore del Modena l’ultimo match del triangolare valido per la conquista della Supercoppa Serie C. Attilio Tesser si conferma un vincente e riesce con un’impresa ad espugnare lo Stadio Druso. Il primo tempo ha visto un Sudtirol avere il controllo del gioco, giocare con superiorità ma non riuscire mai a trovare il gol del vantaggio. Casiraghi è stato il migliore in campo nei primi 45 minuti e dal suo piede sono arrivati i maggiori pericoli, ma Gagno si è sempre fatto trovare pronto, chiudendo lo specchio della porta agli altoatesini.

Nel secondo tempo, però, dopo un primo assalto dei padroni di casa, Bonfanti porta in vantaggio la formazione ospite al 50′ con un meraviglioso sinistro che si incastra sotto l'incrocio dei pali. Una vera e propria magia del numero 9. Quattro minuti più tardi è Scarsella a scardinare la difesa avversaria con un inserimento perfetto: il numero 17 raccoglie l'assist di Magnigno e con una zampata d'esterno fulmina Poluzzi. Nel finale il Sudtirol prova l'arrembaggio finale, ma senza trovare la via della rete. Il Modena vince la Supercoppa Serie C battendo a sorpresa i vincitori del Girone A, ai quali bastava un pareggio per laurearsi campioni.

VIDEO SUDTIROL MODENA, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola ora ad Attilio Tesser, allenatore del Modena e protagonista della finale di Supercoppa Serie C: Siamo contenti di aver fatto felice la nostra gente e la società,che può mettere un’altra coppa in bacheca. I ragazzi sono stati meravigliosi, è un’altra grande soddisfazione. L’obiettivo era il campionato, ma vincere il secondo trofeo stagionale e fare festa è sempre bello. E’ stata una partita abbastanza equilibrata e bloccata, poi dopo alcune occasioni sia per noi che per loro, tra cui il palo, siamo riusciti a sbloccarla e si è messa bene. Mi è piaciuto che la squadra ha dimostrato di avere ancora fame. Futuro? Al prossimo campionato ci penseremo. Per la prima volta, oggi, dopo una partita non penso a quella dopo. Adesso è tempo di recuperare e riposare. Non vi nego, però, che lunedì sarò già insieme a Vaira per iniziare a preparare la prossima stagione”.

VIDEO SUDTIROL MODENA, IL TABELLINO

SUDTIROL-MODENA 0-2 (0-0)

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; De Col (46′ Malomo), Vinetot, Curto, Fabbri (60′ Beccaro); H’Maidat (46′ Davi), Gatto, Moscati; Casiraghi (82′ Fink), Rover (69′ De Marchi); Odogwu. A disp.: Meli, Harrasser, Broh, Galuppini, Tait, Voltan, Fischnaller. All.: Javorcic

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Renzetti; Scarsella, Di Paola (77′ Duca), Armellino (46′ Magnino); Mosti (69′ Tremolada); Ogunseye (77′ Giovannini), Bonfanti (69′ Silvestri). A disp.: Narciso, Spurio, Oukhadda, Baroni. All.: Tesser

ARBITRO: sig.ra Maria Marotta

RETI: 50′ Bonfanti, 55′ Scarsella

NOTE: ammoniti Di Paola, Curto.

