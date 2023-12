Video/ Sudtirol Reggiana (2-3) gol e highlights: Gondo cala il tris e la chiude (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SüDTIROL REGGIANA: SINTESI

La Reggiana vince in casa del Sudtirol in un match ricco di emozioni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Bianco! Raggiana avanti dopo appena tre minuti di gara! Errore di Peeters che prova a spazzare di testa, palla a Bianco che con un bel destro non lascia scampo a Poluzzi. Kabashi con il sinistro da fuori area, palla fuori di poco. Rauti calcia da oltre venti metri ma non trova lo specchio della porta. Giorgini crossa ma diventa un tiro, Bardi respinge. Masiello! La riprende il Sudtirol! Da punizione Giorgini colpisce di testa, Bardi respinge con Masiello lesto a colpire. Padroni di casa che continuano ad attaccare. Ciervo per Rauti, tiro con il destro sbagliato. Termina la prima frazione di gara dopo un solo minuto di recupero.

Bianco serve Fiammozzi, cross in mezzo chiuso. Girma! Reggiana in vantaggio! Fiammozzi la mette in mezzo, Girma di testa non lascia scampo a Poluzzi. Gondo! Pareggia la Reggiana! Calcia in area di rigore, Vinetot devia in maniera involontaria con la sfera che supera Poluzzi. Fiamozzi interviene in ritardo su Lunetta, calcio di rigore a favore del Sudtirol! Casiraghi calcia e spiazza Bardi! Uscita a vuoto di Bardi, Moutassime la mette fuori a porta vuota! Palla per Tavernelli che calcia in maniera debole. Termina il match, vince la Reggiana.

IL TABELLINO SüDTIROL REGGIANA

SüDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Giorgini A. (dal 43′ st Kofler R.), Vinetot K., Masiello A., Cagnano A. (dal 25′ st Lunetta G.), Ciervo R. (dal 26′ st Cisco A.), Tait F., Peeters D., Casiraghi D., Rauti N. (dal 32′ st Pecorino E.), Merkaj S. (dal 43′ st Moutassime A.). A disposizione: Broh J. T., Cuomo G., Drago G. (Portiere), Ghiringhelli L., Lonardi L., Tscholl J. (Portiere) Allenatore: Valente F..

REGGIANA: Bardi F. (Portiere), Sampirisi M., Romagna F., Szyminski P., Fiamozzi R., Kabashi E., Bianco A., Pieragnolo E. (dal 28′ st Libutti L.), Girma N. (dal 27′ st Crnigoj D.), Portanova M. (dal 15′ st Antiste J.), Gondo C. (dal 45’+4 st Varela Djamanca M.). A disposizione: Cigarini L., Lanini E., Marcandalli A., Melegoni F., Nardi F., Satalino G. (Portiere), Sposito A. (Portiere) Allenatore: Nesta A..

Reti: al 28′ pt Masiello A. (Südtirol) , al 36′ st Casiraghi D. (Südtirol) al 2′ pt Bianco A. (Reggiana) , al 7′ st Girma N. (Reggiana) , al 32′ st Gondo C. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 10′ pt Masiello A. (Südtirol), al 16′ st Casiraghi D. (Südtirol), al 41′ st Cisco A. (Südtirol) al 32′ pt Kabashi E. (Reggiana), al 36′ pt Bianco A. (Reggiana), al 45′ st Bardi F. (Reggiana).

