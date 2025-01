VIDEO SUDTIROL CATANZARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Druso si conclude con un pareggio per 1 a 1 la sfida tra Sudtirol e Catanzaro. La partita viene decisa nelle primissime battute della gara a cominciare dal gol del vantaggio dei giallorossi siglato da Bonini, bravo ad insaccare il suggerimento di Pontisso su calcio d’angolo già intorno al 4′.

Tuttavia, la reazione dei biancorossi non si lascia attendere ed è quindi Pyythia a firmare la rete dell’immediato pareggio all’8′, su assist del collega Rover. L’Alto fallisce diverse chances per il sorpasso con Odogwu all’11’, Pietrangeli al 16′ e Rover al 18′. I calabresi si disperano quindi nel recupero al 45’+2′ quando Iemmello calcia alto dal dischetto sprecando il calcio di rigore assegnato per un fallo commesso da Odogwu nei confronti dello stesso attaccante.

Nel secondo tempo Pigliacelli disinnesca Rover in apertura al 48′. Nel finale Pyyhtia sfiora la doppietta al 72′ per colpa del solito estremo difensore Pigliacelli, il quale evita il peggio anche sulla giocata di Praszelik del 74′. Nemmeno le Aquile si dimostrano più efficaci con D’Alessandro nel recupero al 90’+4′.

