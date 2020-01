Video/ Sudtirol Rimini (4-1): highlights e gol. Che poker per Vecchi! (Serie C)

Il video di Sudtirol Rimini si apre con il gol dei padroni di casa al sesto minuto di gioco. Tait avanza indisturbato, serve Mazzocchi che da posizione invitante infila alle spalle di Sala. Passano pochi minuti e il Sudtirol segna ancora, sempre con Mazzocchi, il cui piattone da posizione ravvicinata non lascia scampo all’estremo difensore biancorosso. Il Rimini si illude attorno al ventiquattresimo minuto quando il destro imprendibile di Letizia si infila sotto l’incrocio per accorciare le distanze. I padroni di casa ristabiliscono il divario con Beccaro, bravo ad inserirsi tra le maglie avversaria e a superare Sala con un mancino ben calibrato. La cronaca della partita racconta anche il punto esclamtivio del Sudtirol, con il poker concretizzato su calcio di rigore con Casiraghi che spiazza Sala. Al termine della sfida in sala stampa il tecnico del Rimini, Giovanni Colella, che si prende le responsabilità delle sconfitta: “Oggi probabilmente ho sbagliato io a preparare la partita – ha affermato Colella -. Dopo due gol del genere in cinque minuti probabilmente sono stato io che non ho messo il giusto accento sulla partita. Ed è corretto mi prenda io le responsabilità, i giocatori hanno fatto solo quello che ho chiesto loro, magari non nella maniera più giusta ma la responsabilità è dell’allenatore, è inutile tirarsi indietro”.

VIDEO SUDTIROL RIMINI: IL TABELLINO

SUDTIROL: 12 Taliento, 3 Fabbri, 5 Vinetot, 8 Gatto (37′ st 6 Gigli), 9 Mazzocchi (37′ st 29 Toci), 11 Petrella (20′ st 18 Rover), 17 Casiraghi (37′ st 27 Trovade), 19 Ierardi, 21 Tait, 25 Polak, 30 Beccaro (32′ st 14 Berardocco). A disp.: 1 Cucchietti, 22 Grbric, 2 Gabrieli, 7 Turchetta, 13 Davi, 26 Alari, 28 Romero. All. Vecchi.

RIMINI: 28 Sala, 2 Finizio (6′ st 31 Messina), 4 Agnello (40′ st 14 Cigliano), 6 Ambrosini (16′ st 19 Ventola), 7 Letizia (6′ st 20 Gerardi), 9 Mendicino (16′ st 17 Arlotti), 21 Palma, 23 Silvestro, 27 Paramatti, 30 Montanari, 32 De Vito. A disp.: 12 Santopadre, 3 Picascia, 11 Mancini, 26 Pari, 33 Lionetti. All. Colella.

ARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno.

ASSISTENTI: Gabriele Bertelli di Busto Arsizio e Mattia Segat di Pordenone.

RETI: 7′ pt e 10′ pt Mazzocchi, 25′ pt Letizia, 1′ st Beccaro, 27 st Casiraghi (rig.).

AMMONITI: Tait, Agnello, Ambrosini, Messina, Silvestro, Paramatti.

NOTE. Corner: 4-0.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SUDTIROL RIMINI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA