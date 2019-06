Video/ Svezia Stati Uniti (0-2): highlights e gol, USA 1^ del girone (Mondiali)

Vittoria abbastanza semplice per gli Usa ieri sera allo Stade Oceane di Le Havre nell’ultimo match del girone F ai Mondiali di calcio femminile 2019: come si vede nel video di Svezia Stati Uniti, le americane hanno trovato la vittoria col risultato di 2-0. La partita a cui abbiamo assisto però non è stata poi così emozionate anzi i ritmi si sono fatti particolarmente lenti specie nella ripresa, visto che pure le due squadre avevano ben poco per cui lottare ieri sera. Ecco che di fatto agli Usa è bastata la rete di Horan al terzo minuto del primo tempo: il sigillo finale però ce lo mette Andersson con un autogol a favore delle statunitensi al 50’ minuto di gioco. Nella ripresa non succede quasi nulla, anche perchè nessuna delle due squadre voleva correre rischi inutili, avendo ormai chiarito la loro posizione nella graduatoria del girone F. Qui infatti al termine della fase a gruppi gli USA sono primi del girone con 9 punti e quindi qualificati alla prossima fase dei Mondiali di calcio femminile 2019 come pure la Svezia, che passa come seconda con 6 punti.

IL TABELLINO

Svezia Stati Uniti 0-2 (0-1 pt)

RETI: 3’ Horan (U), 50’ autogol Andersson (U)

SVEZIA 4-3-3: Lindahl – Bjorn, Ilestedt, Sembrant, Andersson – Olme, Asllani, Seger – Jakobsson, Blackstenius, Schough

STATI UNITI 4-3-3: Naeher – O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn – Lavelle, Horan, Mewis – Heath, Morgan, Rapinoe.

Note: ammoniti 589’ O’Hara, 87’ Jakobsson

Arbitro Pustovoytova Stadio: Stade Oveane di Le Havre.

