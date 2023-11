Video/ Taranto ACR Messina (2-0) gol e highlights: doppietta di Bifulco! (Serie C, 1 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO ACR MESSINA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Taranto supera l’ACR Messina con un netto 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono senza dubbio i padroni di casa guidati dal tecnico Capuano a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con una conclusione larga non di molto di Kanoutè. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 15′ grazie alla rete messa a segno da Bifulco.

Il suo compagno Kanouté manca il bis al 19′ ma è lo stesso Bifulco a trovare il gol del raddoppio al 22′ completando la doppietta personale. Gli ospiti allenati di mister Modica sostituiscono Pacciardi e Polito con Cavallo e Lia al 29′. Nel secondo tempo i siciliani paiono rientrare in campo con lo spirito giusto e vanno a caccia dell’eventuale pareggio con un tiro di Firenze finito però alto sopra la traversa della porta avversaria al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu sfiorano il tris al 61′ con Zonta e nel finale Vannucchi spegne le speranze avversarie con una bella parata su Emmausso al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ferrara, De Santis e Riggio da un lato, Firenze dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo recupero del terzo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 20 nella classifica del girone C della Serie C mentre l’ACR Messina non si muove, rimanendo fermo ad 11 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO ACR MESSINA: IL TABELLINO

Taranto-ACR Messina 2 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 15′, 22′ Bifulco(T).

TARANTO (3-4-3) – Vannucchi; De Santis, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Zonta, Calvano, Ferrara; Bifulco, Cianci, Kanoute. A disp.: Loliva, Di Serio, Romano, Bonetti, Samele, Enrici, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Orlando. All.: Capuano.

MESSINA (5-3-2) – Fumagalli; Polito, Manetta, Pacciardi, Ferrara, Ortisi; Franco, Frisenna, Firenze; Luciani, Plescia. A disp.: De Matteis, Buffa, Lia, Emmausso, Zunno, Giunta, Salvo, Cavallo, Darini, Zammit, Scafetta, Ragusa. All.: Modica.

Arbitro: Valerio Pezzopane (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 6′ Ferrara(T); 20′ Firenze(M); 74′ De Santis(T); 85′ Riggio(T).

