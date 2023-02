Video/ Taranto Audace Cerignola (0-0) highlights: derby pugliese senza gol!

Video Taranto Audace Cerignola che inizia molto a rilento salvo poi riprendersi con i ritmi con l’avanzare di minuti. Parte molto bene la formazione ospite con Malcore che cerca la migliore posizione e arriva anche a colpire verso la porta ciccando però la conclusione dunque senza provocare nessun tipo di effetto per la sua squadra. Sempre durante la stessa azione Langella rilancia ancora una volta per Malcore che però non riesce a colpire bene verso la porta forse anche in posizione di fuorigioco. Esce fuori il tardo e lo fa bene con la giocata di Crecco che viene esteso in maniera irregolare, e si becca con cartellino giallo, l’ex Palermo Langella. Azione da urlo del Taranto che inizia dalla fascia sinistra e si concretizza destra con Antonio Romano che arriva a calciare rientrando sul sinistro, il suo giro però è molto debole ed è facile preda del portiere.

Poche emozioni nel derby pugliese con il secondo tempo che vede maggiormente le due squadre non concedere tanto l’avversario e di conseguenza a fare la spesa è sicuramente il gioco per i tifosi neutrali. L’azione migliore è sicuramente quella di D’Andrea che incrocio benissimo ma vede un super Vannucchi dire di no. Dopo 90 minuti termina la partita risultato di pareggio ed un punto per Capuano.

VIDEO TARANTO AUDACE CERIGNOLA: IL TABELLINO

TARANTO: Antonini Lui M., Bifulco A. (dal 25′ st Rossetti S.), Crecco L. (dal 32′ st Labriola V.), Evangelisti N., Ferrara A., Formiconi G., Mastromonaco G., Mazza L. (dal 32′ st Diaby A.), Romano A., Tomassini M. (dal 13′ st Nocciolini M.), Vannucchi G. (Portiere). A disposizione: Boccadamo A., Canalicchio N., Caputo G. (Portiere), Citarella F., Diaby A., Finocchi G., Labriola V., Loliva A. (Portiere), Manetta M., Nocciolini M., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G., Semprini M.

AUDACE CERIGNOLA: Allegrini G. (dal 24′ st Coccia G.), Blondett E., Capomaggio G., D’Andrea F. (dal 38′ st Samele L.), Langella C., Malcore G. (dal 25′ st D’Ausilio M.), Miguel Angel (dal 18′ st Achik I.), Righetti S. (dal 18′ st Ruggiero Z.), Russo L., Saracco U. (Portiere), Tascone M.. A disposizione: Achik I., Bianco R., Botta M., Coccia G., D’Ausilio M., Fares G. (Portiere), Giofre P., Inguscio A., Mengani E., Montini M., Olivera F., Ruggiero Z., Samele L., Trezza S. (Portiere)

Reti:

Ammonizioni: al 37′ pt Tomassini M. (Taranto), al 42′ st Rossetti S. (Taranto) al 23′ pt Langella C. (Audace Cerignola), al 30′ pt Malcore G. (Audace Cerignola).











