Video/ Taranto Benevento (2-2) gol e highlights: Simeri riprende i sanniti (28 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TARANTO BENEVENTO (2-2): LA PARTITA

Taranto e Benevento si dividono la posta in palio dopo un match ricco di gol ed emozioni. I sanniti restano in terza posizione a quota 40 mentre il Taranto resta a quota 38. I sanniti la sbloccano dopo appena sei minuti di gara. Ciano in mezzo da angolo, Berra di testa non lascia scampo al portiere avversario. I padroni di casa reagiscono subito. Pastina commette un fallo su De Marchi in area, calcio di rigore. Kanoutè calcia benissimo e riequilibra subito il match. Termina la prima frazione sull’uno a uno.

Simeri sbaglia il disimpegno, la sfera arriva a Ciano che non ci pensa due volte e sigla un gran gol calciando subito. Il Taranto risponde di orgoglio e trova con Simeri la rete del definitivo pareggio. Orlando da angolo, Kanoutè allunga per Simeri che trova il tocco vincente. Pareggio giusto per quello che si è visto al Iacovone.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TARANTO BENEVENTO (2-2): IL TABELLINO

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio (1’st Enrici); Vailetti, Zonta (45’st Fiorani), Calvano, Ferrara (37’st Panico); Orlando, De Marchi (1’st Simeri), Kanouté (29’st Fabbro). A disp.: Loliva, Samele, Hysaj, Papaserio, Travaglini, Capone. All.: Capuano

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra (28’st Masciangelo), Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Talia, Benedetti (20’st Simonetti); Ciano (28’st Marotta), Lanini, Starita (15’st Ciciretti). A disp.: Nunziante, Manfredini, Kubica, Ferrante, Pinato, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius. All.: Auteri

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Gangi di Enna.

Marcatore: 6’pt Berra, 13’pt Kanouté su rig., 6’st Ciano, 14’st Simeri

Note: Ammoniti Riggio, De Marchi, Pastina, Berra, Talia, Panico. Minuti di recupero 1’pt e 5’st

