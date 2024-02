Video/ Taranto Catania (1-0) gol e highlights: segna De Marchi in apertura di gara (Serie C 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO CATANIA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Taranto supera il Catania per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Capuano cominciano bene la sfida riuscendo infatti anche a passare in vantaggio verso l’11’ grazie alla rete messa a segno da De Marchi, favorito da un rimpallo favorevole sugli sviluppi del corner battuto da Bifulco.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Lucarelli cercano di replicare mandando alto di testa con Tello al 23′ e vedendosi deviare in corner una conclusione di Chiricò al 35′. Nel secondo tempo i rossoblu ripartono alla grande sebbene il colpo di testa di Miceli, sull’angolo di Ferrara, indirizzi soltanto il pallone contro la traversa al 47′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossazzurri sfiorano l’eventuale gol del pari con Cianci in due occasioni tra il 78′ ed il 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Silvia Gasperotti, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Fabbro, Calvano e Ferrara da un lato, Haveri dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 49 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catania non si muove, rimanendo fermo a 34 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO CATANIA: IL TABELLINO

Taranto-Catania 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 11′ De Marchi(T).

TARANTO (4-4-2) – Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici, Valietti; Bifulco, Calvano, Matera, Ferrara; De Marchi, Fabbro. Allenatore: Capuano.

CATANIA (4-2-3-1) – Albertoni; Castellini, Quaini, Monaco, Celli: Sturaro, Welbeck; Chiriò, Tello, Cicerelli; Cianci. Allenatore: C. Lucarelli.

Arbitro: Silvia Gasperotti (sezione di Rovereto).

Ammoniti: 16′ Fabbro(T); 37′ Calvano(T); 45’+2′ Ferrara(T); 71′ Haveri(C).

