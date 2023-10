Video/ Taranto Crotone (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Cianci! (Serie C, 14 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO CROTONE: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone il Taranto supera il Crotone per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Zauli partono forte affacciandosi pericolosamente in avanti verso il 13′ con la traversa centrata da Tribuzzi. I minuti scorrono sul cronometro ed i calabresi si vedono costretti a sostituire prematuramente D’Errico con Rojas per infortunio già al 17′. I padroni di casa guidati dal tecnico Capuano riescono invece a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Kanoute, capitalizzando nel migliore dei modi il lancio del suo portiere Vannucchi.

Ci pensa poi Cianci a trovare il gol del raddoppio al 42′, su assist di Antonini. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti il solito Tribuzzi costringe Vannucchi alla deviazione in angolo al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro gli squali riducono le distanze andando a segno con Tumminello, autore di un colpo di testa vincente su assist da calcio d’angolo di Giron all’80’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Calvano, De Santis e Capone da un lato, D’Ursi, Tribuzzi, Tumminello e Loiacono dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 11 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata del Crotone, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO CROTONE: IL TABELLINO

Taranto-Crotone 2 a 1 (p.t. 2-0)

Reti: 33′ Kanoute(T); 42′ Cianci(T); 80′ Tumminello(C).

Assist: 80′ Giron(C).

TARANTO (3-5-2) – 26 Vannucchi, 4 De Santis, 5 Antonini, 6 Riggio, 7 Romano, 10 Cianci, 17 Panico, 23 Calvano, 29 Zonta, 72 Mastromonaco, 77 Kanoute. A disp.: 1 Loliva (GK), 12 Di Serio (GK), 3 Ferrara, 14 Bifulco, 15 Enrici, 18 Kondaj, 19 Heinz, 20 Hysaj, 27 Papaserio, 28 Fiorani, 70 Capone. All.: Capuano.

CROTONE (4-2-3-1) – 1 Dini, 3 Giron, 6 Gigliotti, 7 D’Ursi, 9 Gomez, 10 Petriccione, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 21 Leo, 27 D’Errico, 28 Vitale. A disp.: 12 Lucano (GK), 22 D’Alterio (GK), 5 Bove, 8 Felippe, 14 Crialese, 15 Vinicius, 17 Bruzzaniti, 20 Rojas, 23 Jurcec, 24 Giannotti, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. All.: Zauli.

Arbitro: Michele Delrio (sezione di Reggio Emilia).

Ammoniti: 30′ D’Ursi(C); 56′ Tribuzzi(C); 62′ Calvano(T); 75′ De Santis(T); 79′ Loiacono(C); 82′ Tumminello(C); 90′ Capone(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO CROTONE













