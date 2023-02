Video/ Taranto Latina (1-0) gol ed highlights: la decide Boccadamo!

Video Taranto Latina che vede i padroni di casa portare a casa il risultato con la rete al minuto 87 del giocatore entrato dalla panchina Boccadamo. Il primo tempo presenta però pochissime emozioni, il primo tiro arriva soltanto dopo 20 minuti ma prima di allora poche azioni e molti rilanci dalla difesa che però non vengono sfruttati al meglio con la partita contornata da equilibrio e noia. Inizia anche il secondo tempo con due cambi ma le emozioni faticano ad arrivare fino alle azioni personali di Di Livio, figlio di Angelo, che impensierisce portiere.

Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all'Euganeo (Serie C)

CLICCA QUI PER IL VIDEO TARANTO LATINA: GOL ED HIGHLIGHTS

L’occasione più ghiotta arriva tra i piedi di Ganz, l’attaccante si gira calcia molto bene ma becca la traversa che gli nega dunque il goal del vantaggio. Partita che si sblocca negli ultimi istanti di match con il goal del neo entrato Boccadamo che sfrutta il pallone non sbaglio e decide il match valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

VIDEO TARANTO LATINA: IL TABELLINO

TARANTO: Vannucchi G., Antonini Lui M., Crecco L. (dal 30′ st Boccadamo A.), Evangelisti N. (dal 4′ st Formiconi G.), Labriola V., Manetta M., Mastromonaco G., Mazza L., Nocciolini M. (dal 3′ st Rossetti S.), Romano A. (dal 23′ st Diaby A.), Semprini M. (dal 33′ pt Tommasini C.). A disposizione: Caputo G., Loliva A., Boccadamo A., Canalicchio N., Citarella F., Diaby A., Finocchi G., Formiconi G., Provenzano A., Rossetti S., Sciacca G., Tommasini C.

LATINA: Tonti A., Amadio S., Belloni N. (dal 36′ st Barberini C.), Carissoni L., Celli A., De Santis E., Di Livio L. (dal 33′ st Peschetola L.), Furlan F., Ganz S., Pellegrino A. (dal 15′ st Riccardi A.), Sannipoli D. A disposizione: Cardinali M., Barberini C., Bordin A., Di Mino M., Esposito A., Esposito A., Fabrizi L., Nori T., Peschetola L., Riccardi A., Rosseti L.

Diretta/ V.Francavilla Giugliano (risultato finale 4-1): dominio pugliese!

Reti: al 43′ st Boccadamo A. (Taranto) .

Ammonizioni: al 3′ pt Evangelisti N. (Taranto), al 24′ pt Romano A. (Taranto), al 7′ st Tommasini C. (Taranto), al 25′ st Diaby A. (Taranto) al 37′ pt Carissoni L. (Latina), al 38′ st De Santis E. (Latina), al 45’+5 st Sannipoli D. (Latina).











© RIPRODUZIONE RISERVATA