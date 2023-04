Video/ Taranto Messina (0-0) gol e highlights: pareggio deludente (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MESSINA: LA SINTESI

Allo Stadio Erasmo Iacovone le squadre di Taranto e Messina si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Capuano provano a prendere in mano il controllo delle operazioni spingendosi in avanti al 14′ quando Tommasini centra la traversa con un colpo di testa sul calcio di punizione battuto da Provenzano. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Raciti sprecano malamente un’occasione colossale quando Vannucchi para a Kragl il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Evangelisti al 31′. Il Taranto coglie un’altra traversa con Ferrara al 43′.

DIRETTA/ Taranto Messina (risultato finale 0-0): espulso Celesia nel secondo tempo

Nel secondo tempo i siciliani ripartono forte e si vedono ribattere un tiro di Balde su passaggio di Kragl al 53′. Dall’altro lato la conclusione di Tommasini viene invece deviata in corner al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossi perdono a loro volta per infortunio il subentrato Mallamo, rimpiazzato da Konaté al 68′, e rimangono in inferiorità numerica dal 79′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso rimediata da Celesia.

Video/ Messina Juve Stabia (1-0) gol e highlights: decide Ferrini al 51' (Serie C)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca De Angeli, proveniente dalla sezione di Milano, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Evangelisti e Mastromonaco da un lato, Balde e Celesia, poi espulso con un rosso, dall’altro. Il punto conquistato in questo trentottesimo turno di campionato permette al Taranto di salire a quota 46 ed al Messina di portarsi a 41 punti nella classifica del girone C della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MESSINA, IL TABELLINO

Taranto-Messina 0 a 0

TARANTO (3-5-2) – Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Mazza; Formiconi, Romano, Provenzano, Mastromonaco, Ferrara; Bifulco, Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Canalicchio, Maietta, Sciacca, Mazza, Citarella, Fontana, Finocchi, Semprini, Nocciolini, Colurciello, Rossetti. All.: Capuano.

Video/ Monterosi Taranto (0-0) gol e highlights: i pugliesi resistono in 10 (Serie C)

MESSINA (4-3-2-1) – Fumagalli; Berto, Ferrini, Baldè, Celesia; Fofana, Fiorani; Marino, I. Balde, Kragl; Perez. A disp.: Lewandowski, Ferrara, Trasciani, Salvo, Konate, Mallamo, R. Marino, G. Marino, Ortisi, Iannone, Grillo, Zuppel. All.: Raciti.

Arbitro: De Angeli (sezione di Milano).

Ammoniti: 34′ Balde(M); 60′ Celesia(M); 72′ Evangelisti(T); 82′ Mastromonaco(T).

Espulsi: 79′ Celesia(M).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TARANTO MESSINA















© RIPRODUZIONE RISERVATA