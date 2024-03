Video/ Taranto Sorrento (0-0) highlights: reti bianche al Iacovone (17 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS TARANTO SORRENTO (0-0): LA PARTITA

Taranto e Sorrento si dividono la posta in palio dopo uno scialbo zero a zero. Mastromonaco in mezzo, Panico calcia a botta sicura, salva tutto Albertazzi. Matera la mette in mezzo per Simeri che sigla di testa, la rete viene invalidata per fuorigioco. Grande occasione per Calvano che calcia da ottima posizione, la sua conclusione viene rimpallata da un calciatore avversario.

Cuccurullo per Colombini che ha la grande occasione per sbloccarla, da solo contro Vannucchi trova la grande risposta dell’estremo difensore. Ottima occasione per Kanoutè in area che calcia però troppo debolmente, parata facile del portiere avversario. Palla in area per De Marchi che spara alto da ottima posizione. Zonta per Enrici che calcia alto.

VIDEO HIGHLIGHTS TARANTO SORRENTO (0-0): IL TABELLINO

TARANTO: Vannucchi G. (Portiere), Luciani A., Miceli M., Enrici P., Mastromonaco G. (dal 21′ st Valietti F.), Calvano S. (dal 21′ st Ladinetti R.), Matera A. (dal 1′ st Zonta L.), Panico C., Kanoute M. (dal 31′ st De Marchi M.), Simeri S., Orlando F. (dal 8′ st Bifulco A.). A disposizione: Capone F., Costantino F. (Portiere), Fabbro M., Fiorani M., Loliva A. (Portiere), Papaserio G., Riggio C., Travaglini C.

SORRENTO: del Sorbo L. (Portiere), Todisco G., Fusco F., Loreto C., Vitiello A., Vitale G. (dal 33′ st Badje I.), De Francesco A., Cuccurullo M. (dal 38′ st Bonavolonta A.), Colombini L., Martignago R. (dal 20′ st Messori P.), Ravasio M.. A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Capasso C., D’Aniello A. (Portiere), Fortunato L., La Monica G., Morichelli R., Palella A., Petrone B., Riccardi P., Scala S.

Ammonizioni: al 7′ st Enrici P. (Taranto), al 25′ st Luciani A. (Taranto) al 35′ pt Vitale G. (Sorrento), al 44′ st Bonavolonta A. (Sorrento).

