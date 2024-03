DIRETTA/ Taranto Sorrento video streaming tv: ben 18 i precedenti del match (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA TARANTO SORRENTO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Taranto Sorrento. Andiamo a dare un’occhiata ai testa a testa tra queste due squadre prima che inizi il match. Nei 18 precedenti, i pugliesi hanno vinto 8 volte con 5 successi campani e altrettanti pareggi. Nel computo totale dei gol, il Taranto è a 22 reti ovvero dieci in più degli avversari rossoneri. Le squadre sono tornate in Serie C dopo sei precedenti in Serie D dove non hanno mai pareggiato.

L’ultimo segno X è addirittura del 2011 quando finì 0-0. A parte tre precedenti, tutte le altre gare disputate tra queste due compagini sono terminate con meno di tre gol totali; questo a testimonianza dell’equilibrio che c’è sempre stato tra Taranto e Sorrento, ma tra poco inizia l’episodio numero 19 tra queste due squadre e vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco… (aggiornamento di Christian Attanasio)

TARANTO SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Taranto Sorrento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Sorrento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TARANTO SORRENTO: SQUADRE A CACCIA DI RISCATTO!

Taranto Sorrento, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Nella loro ultima partita, i padroni di casa hanno subito una , in direttaallepresso lo stadiodi, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di. Nella loro ultima partita, i padroni di casa hanno subito una sconfitta contro la capolista Juve Stabia , ma hanno dimostrato una buona prestazione al Menti.

Nonostante i quattro punti di penalizzazione, la squadra di Eziolino Capuano rimane saldamente al quinto posto, ancora in corsa per i play off. D’altro canto, il Sorrento di Vincenzo Maiuri non ha ottenuto una vittoria nelle ultime quattro partite, pareggiando l’ultimo match col Foggia , e ha un disperato bisogno di punti per rimanere in lizza per i play off. Si preannuncia una partita ricca di spunti interessanti.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO SORRENTO

Le probabili formazioni della diretta Taranto Sorrento, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Eziolino Capuano schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Orlando, Calvano, Matera, Panico; Kanoute, Simeri, Bifulco. Risponderà il Sorrento allenato da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Sorbo; Colombini, Fusco, Blondett, Todisco; Cuccurrullo, De Francesco, Vitale; Martignago, Ravasio, Riccardi

TARANTO SORRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Sorrento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Sorrento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.80.











