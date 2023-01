Video/ Taranto Turris (0-0) highlights: pareggio a reti bianche! (Serie C)

Video della sfida tra Taranto e Turris che ragala un punto per parte a fine match. Un punto per le due formazioni che fa salire il Taranto a quota 28 mentre i campani salgono e firmano a 22 punti. Partita entusiasmante in questo campionato di Lega Pro, girone C. Prima occasione del match con Antonio Romano: ottima giocata palla al piede e scarico su Provenzano che prova a fare girare il suo destro ma non trova la porta per poco. Nel primo tempo Tommasini è il più attivo e più volte va vicino al gol ma non è preciso sotto porta e non firma la rete del vantaggio.

Video/ Viterbese Messina (1-3): Catania, Kragl e Marino condannano i gialloblù

CLICCA QUI PER IL VIDEO TARANTO TURRIS: HIGHLIGHTS

Il portiere chiude sempre e la Turris non spinge molto nei primi 45 minuti di partita. Giallo, il primo della partita, per Evangelisti che si becca la sanzione al minuto 45; e non sarà l’unico in campo. La sfida è ancora molto lunga e succedono molti episodi. Fallo su Maldonado e l’arbitro non ha avuto dubbi: doppio giallo e rosso per il centravanti Tommasini che lascia il campo anzitempo con il Taranto in dieci uomini per questa ingenuità dell’attaccante ma presto viene ristabilità la parità tra gli uomini di gioco con il cartellino rosso per Frascatore, anche per lui un’ingenuità. Nel finale non molte occasioni e formazioni che si accontentano di un pari.

Diretta/ Viterbese Messina (risultato finale 1-3): sfida salvezza ai siciliani

VIDEO TARANTO TURRIS: IL TABELLINO

TARANTO: Vannucchi G., Antonini Lui M., Evangelisti N. (dal 11′ st Manetta M.), Ferrara A. (dal 44′ st La Monica G.), Formiconi G., Labriola V., Mastromonaco G., Provenzano A. (dal 10′ st Mazza L.), Romano A. (dal 30′ st Semprini M.), Rossetti S. (dal 10′ st Bifulco A.), Tommasini C. A disposizione: Bifulco A., Loliva A., Canalicchio N., Diaby A., La Monica G., Manetta M., Mazza L., Romano G., Semprini M.

TURRIS: Perina P., Acquadro A., Boccia S., Contessa S., Di Nunzio F. (dal 27′ st Miceli M.), Ercolano E., Frascatore P., Haoudi H. (dal 32′ st Manzi C.), Longo S., Taugourdeau A. (dal 13′ st Maldonado L.), Vitiello A. (dal 27′ st Gallo A.). A disposizione: Donini F., Fasolino G., Finardi S., Gallo A., Invernizzi A., Maldonado L., Manzi C., Miceli M., Stampete S., Zampa E.

DIRETTA/ Avellino Monopoli (risultato finale 0-0) video: posta in palio divisa

Ammonizioni: al 45′ pt Evangelisti N. (Taranto), al 12′ st Tommasini C. (Taranto) al 28′ st Boccia S. (Turris), al 40′ st Miceli M. (Turris).

Espulsioni: al 22′ st Tommasini C. (Taranto) al 31′ st Frascatore P. (Turris).











© RIPRODUZIONE RISERVATA