Diretta/ Taranto Turris, streaming video tv: Guida vs Maniero (Serie C)

DIRETTA TARANTO TURRIS: PUGLIESI FAVORITI!

Taranto Turris, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo Stadio Erasmo Iacobone, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Due squadre che si giocano tanto, vogliose di abbandonare la zona calda della classifica per ambire poi a un posizionamento playoff.

Il Taranto è undicesimo in classifica a quota 27 punti, totalizzati grazie a otto vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. I pugliesi nell’ultimo turno sono stati superati 1-0 dal Catanzaro capolista. La Turris, invece, è posizionata al diciassettesimo posto con 21 punti, raccolti con cinque vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Momento no per i campani: un punto nelle ultime tre. Nell’ultimo turno il pareggio casalingo per 1-1 contro la Juve Stabia.

TARANTO TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Turris non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Taranto Turris sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO TURRIS

Gli allenatori di Taranto e Turris stanno valutando in questi minuti gli ultimi ballottaggi, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dai rossoblu, il modulo è il consueto 3-5-2: Vannucchi, Evangelisti, Antonini Lui, Formiconi, Mastromonaco, Mazza, Provenzano, Romano, Ferrara, Guida, Tommassini. E’ la volta della formazione campana, lo schieramento è il 4-3-3: Perina, Boccia, Di Nunzio, Frascatore, Vitiello, Ardizzone, Di Franco, Haoudi, Stampete, Maniero, Ercolano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Taranto Turris sono molto equilibrate, ma vedono leggermente favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Taranto è a 2,40, il pareggio è a 3,15, mentre il successo è a 3,25. L’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 tocca quota 2,40. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,93 e 1,78.

