Video/ Taranto Vibonese (0-0) highlights: finisce a reti bianche (Serie C)

VIDEO TARANTO VIBONESE 0-0: PRIMO TEMPO

Termina con un pareggio Taranto Vibonese. Nella gara valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C, il risultato finale è di 0-0. Punteggio tutto sommato giusto, con le squadre che si dividono la posta dopo una gara che non ha regalato molte emozioni come dimostra il video degli highlights. Per il Taranto si tratta del terzo 0-0 consecutivo, inizia quindi a preoccupare la sterilità offensiva degli ionici che anche in questa giornata non sono riusciti a trovare la via della rete.

Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match. Nel primo tempo il primo squillo è di marca Vibonese. All’8′ minuto, Cattaneo da buona posizione calcia di poco fuori, sfiorando il gol del vantaggio. Al 10′ risponde il Taranto con Giovinco, ma la sua conclusione viene ben controllata da Mengoni. Gli ospiti ci riprovano, ma peccano ancora in precisione: azione personale di Persano che conclude fuori. Il primo quarto d’ora sembra promettere bene, ma i minuti passano e le occasioni scarseggiano, con le due compagini che si annullano a vicenda, facendo terminare il primo tempo sullo 0-0.

VIDEO TARANTO VIBONESE 0-0: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la Vibonese sembra tornare in campo con un approccio più propositivo rispetto al Taranto. Dopo pochi minuti, i calabresi si rendono pericolosi con Mauceri: calcio d’angolo battuto da Persano e colpo di testa del difensore ospite che trova la pronta risposta di Chiorra. Al 58′ i padroni di casa rispondono con Civilleri che per poco non centra la porta. La gara si avvia verso le fasi conclusive e la Vibonese prova a portare i tre punti a casa.

Al 75′ è Spina che va vicino al gol della possibile vittoria, ma Chiorra gli nega la gioia. L’unico vero squillo del Taranto porta la firma di Santarpia all’83’. L’attaccante calcia a botta sicura da buona posizione, ma trova Mengoni a sbarrargli la strada. Si conclude con il risultato di 0-0. Punto utile per il morale della Vibonese, che nonostante resti in ultima posizione, può ripartire da una buona prestazione in cui si è mostrata coraggiosa e organizzata.

VIDEO TARANTO VIBONESE 0-0: IL TABELLINO

TARANTO (4-3-3):22 Chiorra; 3 Ferrara, 23 Benassai, 5 Zullo, 6 Riccardi; 14 Bellocq (11′ st 20 Labriola), 4 Marsili, 28 Civilleri (35′ st 11 Santarpia); 32 Giovinco (42′ 24 Ghisleni), 9 Saraniti, 72 Mastromonaco (11′ st 15 Pacilli). A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 17 Granata, 88 Cannavaro, 97 De Maria. All. Laterza

VIBONESE (3-4-1-2):1 Mengoni; 2 Mahrous, 21 Vergara, 4 Polidori; 6 Gelonese, 8 Basso, 20 Mauceri, 7 Grillo (41′ st 9 La Ragione); 25 Cattaneo (24′ st 10 Spina); 26 Sorrentino, 19 Persano (41′ 24 Fomov). A diposizione: 22 Marson, 3 Alvaro, 11 Ngom, 14 Tumbarello, 15 Bellini, 23 Cigagna, 27 Leone, 29 Spanò. All. D’Agostino

ARBITRO: Daniele Virigilio di Trapani.