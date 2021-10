Diretta Taranto Vibonese/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA TARANTO VIBONESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Taranto Vibonese, in diretta dallo stadio Erasmo Iacovone della città pugliese, si giocherà per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2021-2022 alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 ottobre 2021. Classifica alla mano, ecco che la diretta di Taranto Vibonese si presenta come una partita tra due formazioni con obiettivi già ben diversi. Il Taranto cercherà di sfruttare un turno sulla carta favorevole per proseguire un ottimo inizio di campionato: i pugliesi infatti hanno 12 punti e sono in piena zona playoff anche dopo il pareggio per 0-0 nel derby in casa della Virtus Francavilla, ottima posizione per una neopromossa.

Discorso molto diverso per la Vibonese: il pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Potenza è stato un brodino per una squadra che naviga all’ultimo posto della classifica con appena 3 punti e non ha ancora vinto nemmeno una partita in campionato. Fare l’impresa oggi non sarà facile, vedremo se i calabresi rovesceranno alò pronostico o se tutto andrà secondo logica in Taranto Vibonese…

DIRETTA TARANTO VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Taranto Vibonese non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO VIBONESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Taranto Vibonese. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il modulo 4-3-3: in porta Chiorra; davanti a lui la difesa a quattro formata da Riccardi, Sullo, Benassai e Ferrara; in mediana i tre titolari potrebbero essere Bellocq, Marsili e Civilleri; infine il tridente d’attacco nel quale dovremmo vedere in azione De Maria, Saraniti e Giovinco.

La replica della Vibonese dovrebbe concretizzarsi nel modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Mengoni in porta; davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Cigagna, Vergara, Polidori e Mauceri; a centrocampo ecco il terzetto con Cattaneo, Gelonese e Basso; infine il tridente d’attacco con Bara Ngom, Sorrentino e Golfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Taranto Vibonese in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,80 volte la posta in palio, mentre poi si sale già a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Vibonese.



