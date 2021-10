Video/ Teramo Gubbio (1-1) gol e highlights: Redolfi risponde a Birligea (Serie C)

VIDEO TERAMO GUBBIO 1-1: PRIMO TEMPO

Si conclude con un pareggio Teramo Gubbio. La gara valevole per la 9^ giornata del girone B del campionato di Serie C 2021-2022 finisce con il risultato di 1-1. Si dividono quindi la posta in palio le due compagini: un punto a testa che muove la classifica di entrambe le squadre. Sicuramente rammaricato il Teramo per non aver concretizzato le diverse occasioni da rete create e per aver subito il gol del pareggio con il Gubbio in dieci uomini, come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni dell’incontro.

Nel primo tempo sono i padroni di casa a rendersi per primi pericolosi al 4′ minuto. Sponda di testa di Mungo per Malotti che conclude centralmente, con Ghidotti che fa sua la palla. Al 12′ si scatena Birligea (tra i migliori in campo). Il calciatore rumeno, scambia con Bernardotto e calcia, con la palla che sfiora il palo. Passano 5 minuti e il Teramo la sblocca. Birligea fa fuori due avversari, arriva al limite dell’area e conclude con un diagonale preciso che batte Ghidotti, è 1-0 al 17′. Al 35′, a sorpresa il Gubbio sfiora il gol del pareggio con il sinistro di Mangni che si stampa sulla traversa. La prima frazione si conclude con i padroni di casa meritatamente in vantaggio con il risultato di 1-0.

VIDEO TERAMO GUBBIO 1-1: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Teramo Gubbio continua seguendo la trama del primo: sono i padroni di casa a fare la partita. Gli uomini di Guidi continuano a cercare insistentemente il gol del raddoppio. Al 56′ l’episodio che potrebbe scrivere la parola “fine” all’incontro: Arena viene ammonito per la seconda volta e viene espulso, Gubbio in dieci. La superiorità numerica fa rilassare il Teramo e al 61′ subisce il pareggio. Angolo calciato da Cittadino per la testa Redolfi: incornata perfetta e gol del Gubbio che vale il clamoroso 1-1.

Bernadotto prova subito a riportare avanti la sua squadra, ma Ghidotti è bravo a chiudere lo specchio. Il gol del pareggio però, incoraggia gli ospiti che provano addirittura a ribaltarla. Al 62′ ci prova Cittadino con una bordata dalla distanza che non trova la porta. Nei minuti finali, il Teramo prova il forcing ma è costretto a fare i conti con l’ottima organizzazione difensiva del Gubbio che non lascia spazi. Termina con il risultato di 1-1. Padroni di casa che pareggiano dopo due vittorie consecutive e si portano a 10 punti in classifica. Il Gubbio resta in zona play-off con 14 lunghezze.

VIDEO TERAMO GUBBIO 1-1: IL TABELLINO

RETI: 17′ Birligea (T), 61′ Redolfi (G).

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. (A disposizione: D’Ambrosio, Agostino, Ndrecka, Soprano, Furlan, Rossetti, Surricchio, Fiorani, Di Dio Montaperto). All. Guidi.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Bonini; Sainz Maza, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. (A disposizione: Elisei, Menighetti, Formiconi, Aurelio, Migliorini, Fantacci, Lamanna, Francofonte, Spalluto, D’Amico). All. Torrente.

Arbitro: Viriglio di Trapani.

