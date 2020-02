Video/ Teramo Potenza (0-1): highlights e gol. Rossoblu avanti con Murano

Allo Stadio Gaetano Bonolis il Potenza supera in trasferta il Teramo per 1 a 0. Come si vede nel video di Teramo Potenza, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa provano subito a prendere in mano le redini del match centrando una traversa già al 6′ con un tiro-cross di Cappa e sparando largo al 16′ con Magnaghi. Il tecnico dei biancorossi Di Mascio si trova però costretto anche ad effettuare una sostituzione prematura richiamando in panchina Viero ed inserendo al suo posto Arrigoni intorno al 35′ a causa di un infortunio di natura muscolare. I minuti scorrono sul cronometro e la sfida rimane bloccata fino al secondo tempo. Nella ripresa gli abruzzesi colgono un’altra traversa con il legno colpito da Magnaghi al 58′ e, sulla giocata seguente, Ioime evita il peggio su un colpo di testa. Un po’ a sorpresa, i rossoblu ribaltano la situazione passando in vantaggio al 64′ grazie al gran gol firmato da Murano, bravo a battere Tomei dopo aver saltato Cristini capitalizzando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Dettori. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Ricci, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo solamente Cristini e Tentardini tra gli uomini di mister Di Mascio. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Potenza di salire a quota 52 nella classifica del girone C di Serie C mentre il Teramo non si muove, rimanendo fermo a quota 40 punti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell’incontro il tecnico del Potenza Raffaele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport spiegando: “Partita di grande sacrificio, abbiamo avuto qualche sostituzione obbligata perchè anche Ricci non ce la faceva più. I ragazzi sono stati eccezionali, è stata una prestazione eccezionale soprattutto per la voglia di vincere che hanno dimostrato.”

IL TABELLINO

Teramo-Potenza 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 64′ Murano(P).

Assist: 64′ Dettori(P).

TERAMO (4-3-1-2) – Tomei, Tentardini, Cristini, Piacentini, Cancellotti; Viero(35′ Arrigoni per infortunio), Cappa, Mungo; Santoro; Bombagi, Magnaghi. A disp.: Valentini, Lewandowski, Florio, Soprano, Costa Ferreira, Pincelli, Minelli, Iotti, Ilari, Fiore, Birligea. All.: Cetteo Di Mascio.

POTENZA (3-4-3) – Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, D’Angelo, Coppola, Silvestri; Ricci, Murano, Golfo. A disp.: Santopadre, Brescia, Viteretti, Panico, Dettori, França, Grande, Gassama, Di Somma, Longo, Souare, Iacullo. All.: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Marco Ricci (Firenze).

Ammoniti: 10′ Cristini(T); 81′ Tentardini(T).

