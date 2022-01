Video/ Ternana Ascoli (2-4) gol e highlights: tante emozioni al Liberati

Ternana ed Ascoli regalano un match ricco di gol ed emozioni, come sarà facile scoprire nel video Ternana Ascoli 2-4. Alla fine il risultato premia l’Ascoli che cala un bel poker che porta la firma di Maistro, doppietta, Caligara e Baschirotto. Per i padroni di casa rendono meno amara la sconfitta Falletti e Peralta. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Ci prova subito Partipilo, Leali la respinge fuori. Grandissimo pallone di D’Orazio per Tsadjout che spreca malamente. Falletti mette un bel cross in mezzo, la palla arriva a Donnarumma che calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di Leali. Maistro! La sblocca l’Ascoli! Grandissima punizione che non lascia scampo al portiere avversario. Raddoppia l’Ascoli un minuto dopo ancora con Maistro! Bidaoui appoggia la sfera per il compagno di squadra che ha tutto il tempo di controllarla e trovare un tiro a giro davvero bellissimo.

Quando siamo giunti alla mezzora di gioco l’Ascoli è avanti di due reti. Defendi stende Bidaoui in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Caligara calcia e non sbaglia! Ascoli avanti per tre reti a zero, piove sul bagnato per la Ternana. Manca pochissimo alla fine di una prima frazione senza storia, alla doppietta di Maistro si è aggiunto il gol su rigore siglato da Caligara. Defendi serve Partipilo, tiro dentro l’area deviato fuori. Su calcio d’angolo arriva il tocco di Mazzocchi che trova la traversa, Ternana ad un passo dal gol. Termina la prima frazione di gioco, Ascoli avanti di tre reti sulla Ternana.

VIDEO TERNANA ASCOLI: SECONDO TEMPO

Palumbo calcia da fuori area e sfiora il palo. Falletti! La Ternana accorcia le distanze. Palumbo per Donnarumma che serve a rimorchio Falletti, ingresso in area e tiro vincente. Tsadjout viene toccato duro sulla linea dell’area di rigore, secondo rigore per l’Ascoli! Il VAR cancella la decisione del direttore di gara, il fallo è avvenuto fuori area quindi è punizione. Calcia Maistro, salva Iannarilli, la palla arriva a Baschirotto che da due passi cala il poker! Peralta! La Ternana trova la rete che dimezza lo svantaggio nel finale. Defendi la mette in mezzo con Peralta che al volo supera Leali. Termina il match, vince l’Ascoli.

IL TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (37’pt Defendi), Boben, Sorensen, Celli (31’st Salzano); Paghera (37’pt Proietti), Palumbo; Partipilo (31’st Peralta), Falletti, Mazzocchi; Donnarumma (21’st Pettinari). A disp: Vitali, Krapikas, Casadei, Capone, Diakhité M., Capuano, Agazzi. All. Lucarelli

ASCOLI (4-3-2-1): Leali; Baschirotto, Bellusci (31’st Avlonitis), Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Caligara, Maistro (37’st Castorani); Palazzino (19’st Saric), Bidaoui; Tsadjout (37’st Iliev). A disp.: Bolletta, Guarna, Tavcar, Franzolini, De Paoli. All. Sottil

ARBITRO: Marini di Roma 1 (Tolfo-Marchi) IV Ufficiale sarà Mario Perri di Roma 1;

VAR: Paolo Valeri di Roma 2. AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 20′ e 23’pt Maistro (A), 42’pt Caligara rig. (A), 12’st Falletti (T), 30’st Baschirotto (A), 49’st Peralta (T)

Ammoniti: Ghiringhelli, Paghera, Lucarelli, Celli (T), Maistro, Caligara (A)



