DIRETTA/ Ternana Ascoli video streaming tv: i numeri della storia della partita

DIRETTA TERNANA ASCOLI: TESTA A TESTA

La diretta di Ternana Ascoli si è disputata al Libero Liberati per sette volte col bilancio abbastanza in equilibrio. Le fere hanno vinto due volte rispetto a tre successi dei bianconeri e due pareggi. L’ultimo precedente è un 1-1 dell’ottobre 2017. La gara in questione visse di grande equilibrio, decisa da due reti nei minuti finali. La sbloccò al 74esimo Favilli con pareggio immediato dopo 5 giri di orologio da Montalto. La Ternana non vince in casa contro questo avversario da quasi 17 anni, si parla di un 2-0 datato 7 maggio del 2005.

L’ultima vittoria dell’Ascoli in trasferta a Terni invece ci porta indietro al penultimo giorno del 2016, il 30 dicembre. Quel giorno si disputò un match terminato col risultato finale di 0-1. Segnò ancora lui, particolarmente avvezzo a siglare gol contro le Fere, Favilli all’inizio della ripresa. Nel finale la squadra di casa si dimostrò anche un pochino nervosa col cartellino rosso alzato sopra la testa a Zanon. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA TERNANA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Ternana Ascoli di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono la diretta Ternana Ascoli in streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

ENTRAMBE CERCANO IL SUCCESSO CHE MANCA DA TRE GIORNATE

Ternana Ascoli, in diretta venerdì 14 gennaio alle ore 20:30 dallo stadio Libero Liberati di Terni, sarà valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Primo turno del nuovo anno, dopo il lungo stop causato dall’aumento dei contagi di Covid-19 tra le squadre del torneo cadetto. La Ternana, nell’ultima gara disputata, ha conseguito un punto sul campo del Perugia, pareggiando 1-1. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli, occupa la parte centrale di classifica ed è posizionata al dodicesimo posto con 23 punti. Nelle ultime cinque uscite ha conseguito quattro risultati utili, vincendo però solo una partita.

L’Ascoli nell’ultima partita di campionato disputata, è uscito sconfitto tra le mura amiche contro la Cremonese, perdendo con un netto 1-4. Il pesante KO è stato il secondo consecutivo, dopo quello subito in casa del Cittadella. Questi due risultati hanno posto fine alla serie positiva messa in fila nei precedenti sei turni. La squadra di Andrea Sottil è scesa quindi in decima posizione, abbandonando momentaneamente la zona playoff. L’ultimo precedente tra le due compagini, risale al 2018 in Serie B. In quell’occasione l’Ascoli si impose vincendo 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERNANA ASCOLI

Andiamo a vedere le probabili formazioni diretta Ternana Ascoli: le due squadre si affronteranno nella gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Entrambi gli allenatori sono alle prese con diverse positività riscontrate tra i giocatori in rosa, quindi le formazioni saranno quindi incerte fino a poco prima del match. Il tecnico della squadra umbra, Cristiano Lucarelli, dovrebbe schierare il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare della Ternana: Iannarilli; Diakite, Sorensen, Capuano, Martella; Defendi, Proietti, Agazzi, Fallletti; Pettinari, Donnarumma.

Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli dovrebbe proporre la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. I nuovi arrivati Tsadjout, Falasco e Bellusci sono già a disposizione del tecnico bianconero e il difensore ex Monza, potrebbe trovare spazio fin da subito, per sostituire lo squalificato Botteghin. Questa la probabile formazione titolare dell’Ascoli: Leali; Salvi, Bellusci, Avlonitis, Felicioli; Eramo, Buchel, Saric; Sabiri; Dionisi, Iliev.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Ternana Ascoli di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Ternana, abbinata al segno 1, quotata 2.10. Un eventuale pareggio, con segno X, è quotato 3.15. Sembra invece difficile il successo esterno dell’Ascoli, con il segno 2 proposto a 3.65.



