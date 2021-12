Video/ Ternana Benevento (0-2) highlights e gol: Lapadula stende le Fere

Quarta vittoria consecutiva per il Benevento che si avvicina alla testa della classifica, in attesa delle altre gare valevoli per la 17^ giornata di Serie B i sanniti agganciano momentaneamente il Lecce al secondo posto, portandosi a -1 dal Pisa capolista e scavalcando il Brescia che può tornare davanti se batterà la SPAL: nel video Ternana Benevento 0-2 ammireremo tutte le emozioni del match. La Ternana, sconfitta con il risultato di 0-2, fallisce l’avvicinamento alla zona play-off, alle Fere manca sempre quel qualcosa in più per compiere il salto di qualità definitivo e salire sul treno delle squadre che lottano per le posizioni nobili. Lucarelli deve rinunciare a Falletti che non sta benissimo e inizialmente lo tiene in panchina, senza di lui l’unico che prova a combinare qualcosa nell’area di rigore ospite è Partipilo che poco dopo la mezz’ora è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Nel primo tempo gli uomini di Caserta vanno a segno per due volte con Lapadula. Il primo gol è un capolavoro del contropiede: Improta avanza per vie centrali e allarga per Acampora che inventa un corridoio perfetto per l’attaccante italo-peruviano che di fatto trasforma un rigore in movimento.

Poco prima dell’intervallo il numero 9 viene sgambettato da Capuano che entra in maniera scomposta su di lui, l’arbitro Meraviglia indica il dischetto e dagli undici metri non lascia scampo a Iannarilli che poi nella ripresa compirà un mezzo miracolo sul tentativo di Insigne. Non avendo più nulla da perdere a questo punto, i rossoverdi cambiano completamente atteggiamento e iniziano ad assediare l’area di rigore sorvegliata da Paleari che salva sulla semi-rovesciata di Pettinari. Nel frattempo entra anche l’uruguaiano che accorcia le distanze ma il direttore di gara annulla per l’offside di Donnarumma. L’ultimo ad arrendersi nel recupero è Koutsoupias che sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro a giro da fuori area. Benevento che torna a casa con i tre punti e la porta inviolata.

VIDEO TERNANA BENEVENTO 0-2, IL TABELLINO

TERNANA-BENEVENTO 0-2 (0-2)

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite (73′ Defendi), Sorensen (57′ Falletti), Capuano, Martella (57′ Celli); Partipilo (36′ Peralta), Koutsoupias; Capone (57′ Boben), Pettinari, Proietti; Donnarumma. All. Cristiano Lucarelli.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora (81′ Vokic), Viviani (77′ Calò), Ionita; R. Insigne (67′ Brignola), Lapadula, Improta (81′ Di Serio). All. Fabio Caserta.

ARBITRO: Francesco Meraviglia (Sez. di Pistoia).

AMMONITI: 20′ Viviani (B), 50′ Sorensen (T), 90’+4′ Ionita (B).

RECUPERO: 2′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 23′ e 42′ rig. Lapadula (B).



