Video/ Ternana Brescia (0-1) gol e highlights: la decide Bisoli! (21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA BRESCIA (0-1): LA PARTITA

Il Brescia espugna lo Stadio Libero Liberati di Terni, conquistando un’altra vittoria al termine di questa gara valida per la decima giornata di Serie B. Ancora una volta i lombardi dimostrano grande solidità ed equilibrio, portando a casa 3 punti meritati. Primo tempo poco spettacolare, con gli ospiti che devono fare i conti con uno strepitoso Iannarilli: al 24esimo doppio prodigio sui tentativi in serie di Bianchi e Bjarnason, ed al 45esimo altro miracolo, ancora una volta su Bjarnason, particolarmente ispirato. I verderossi si fanno vedere soltanto al 39esimo, con un contropiede ben orchestrato, e concluso da un’incredibile rovesciata di Raimondo.

Nel secondo tempo le Rondinelle prendono il pallino del gioco in mano fin dal primo minuto, ma non riescono ad impensierire particolarmente la difesa avversaria. Il primo squillo, infatti, è dei padroni di casa, ma Adorni salva. Al 70esimo, allora, il Brescia realizza il gol decisivo, sbloccando il punteggio: ci pensa capitan Dimitri Bisoli a gonfiare la rete, raccogliendo al limite dell’area e lasciando partire una conclusione precisa di mancino, che non lascia scampo al portiere. Passano sei minuti, e la Ternana rimane anche in dieci a causa di un intervento killer di Capuano, che viene espulso dopo il check del VAR. Nel finale gli umbri non riescono a far male alla squadra di Gastaldello.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA BRESCIA (0-1): TABELLINO

TERNANA: Iannarilli A., Diakite S., Capuano M., Celli A., Casasola T. (dal 14′ st Favasuli C.), Luperini G. (dal 39′ st Sorensen F.), Labojko J. (dal 13′ st Mantovani V.), Corrado N., Falletti C., Raimondo A. (dal 33′ st Dionisi F.), Favilli A. (dal 14′ st Pyyhtia N.). A disposizione: Gabriel Brazao, Alba T., de Boer K., Di Stefano F., Lucchesi L., Marginean I., Travaglini C. Allenatore: Lucarelli C..

BRESCIA: Lezzerini L., Papetti A., Mangraviti M., Adorni D., Jallow A. (dal 21′ st Dickmann L.), Bisoli D., Van de Looi T. (dal 22′ st Paghera F.), Bjarnason B., Huard M. (dal 21′ st Galazzi N.), Moncini G. (dal 38′ st Borrelli G.), Bianchi F. (dal 32′ st Olzer G.). A disposizione: Andrenacci L., Besaggio M., Fogliata R., Maccherini Tonini E., Riviera C. Allenatore: Gastaldello D..

Reti: al 26′ st Bisoli D. (Brescia) .

Ammonizioni: al 6′ st Labojko J. (Ternana), al 39′ st Falletti C. (Ternana), al 42′ st Dionisi F. (Ternana) al 35′ st Paghera F. (Brescia).

Espulsioni: al 31′ st Capuano M. (Ternana).

