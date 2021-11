Video/ Ternana Crotone: gol e highlights: Falletti piega i calabresi

La Ternana supera di misura il Crotone grazie ad una rete di Falletti. Con questa vittoria gli umbri vanno a quota 21 mentre il Crotone resta terzultimo a quota 8. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni del match. Parte fortissima la Ternana con Donnarumma e Partipilo che impegnano il portiere avversario. Falletti! La sblocca la Ternana dopo dieci minuti di gioco! L’uruguaiano recupera palla a centrocampo e si invola verso la porta avversaria dove scarica un tiro potente e preciso. Giannotti serve per Mulattieri, tiro sporcato da Sorensen che termina sul palo! Ternana che parte in contropiede, si chiude bene il Crotone. I calabresi stanno provando a rispondere allo svantaggio subito per il grandissimo gol di Falletti. Zanellato pesca Mulattieri che la tocca di testa ma non crea pericoli.

Abbiamo superato il ventesimo minuto di gioco, umbri avanti.

SECONDO TEMPO

Bellissimo tiro di Mulattieri da fuori area, Iannarilli la tocca e la devia sulla traversa! Crotone che continua ad attaccare ma non riesce a riprenderla. Oddei prova a sorprendere il portiere avversario che respinge bene. Molina calcia da fuori area, para bene Iannarilli. Salzano prova a pescare Partipilo, ottimo l’anticipo di Canestrelli. Occasione per Koutsoupias, Festa risponde presente. Kargbo per Mulattieri che lascia ad Oddei, Capuano chiude e salva tutto! Quattro i minuti di recupero, ci crede ancora il Crotone. Termina il match, vince la Ternana grazie alla rete di Falletti.

IL TABELLINO

TERNANA: Iannarilli A., Capone C. (dal 1′ st Celli A.), Capuano M., Diakite S., Donnarumma A. (dal 42′ pt Agazzi D.), Falletti C. (dal 14′ st Salzano A.), Koutsoupias I., Martella B. (dal 35′ st Boben M.), Partipilo A. (dal 35′ st Mazzocchi S.), Proietti M., Sorensen F.. A disposizione: Krapikas T., Agazzi D., Boben M., Celli A., Furlan F., Ghiringhelli L., Kontek I., Mazzocchi S., Paghera F., Peralta D., Pettinari S., Salzano A. Allenatore: Lucarelli C..

CROTONE: Festa M., Canestrelli S., Estevez N., Giannotti P. (dal 22′ st Schiro T.), Maric M. (dal 43′ st Borello G.), Molina S., Mulattieri S., Nedelcearu I. (dal 22′ st Oddei B.), Paz N., Vulic M. (dal 43′ st Donsah G.), Zanellato N. (dal 32′ st Kargbo A.). A disposizione: Pasqua D., Saro G., Borello G., Cuomo G., Donsah G., Kargbo A., Mondonico D., Oddei B.,Rojas L., Sala M., Schiro T., Visentin S. Allenatore: Marino P..

Reti: al 11′ pt Falletti C. (Ternana).

Ammonizioni: al 4′ pt Proietti M. (Ternana) al 9′ pt Molina S. (Crotone), al 12′ st Nedelcearu I. (Crotone), al 31′ st Vulic M. (Crotone).

Espulsioni: al 40′ pt Proietti M. (Ternana).

