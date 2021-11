Diretta Ternana Crotone/ Streaming video tv: umbri favoriti (Serie B)

DIRETTA TERNANA CROTONE: FACILE PER LUCARELLI?

Ternana Crotone, diretta dall’arbitro Serra presso lo stadio Libero Liberati della città umbra, si gioca alle ore 20.30 di stasera, lunedì 29 novembre 2021, come anticipo della quindicesima giornata di Serie B, che infatti apre oggi a Terni il proprio turno infrasettimanale. La diretta di Ternana Crotone mette di fronte due formazioni con posizioni di classifica molto diverse, perché gli uomini di Lucarelli hanno 18 punti in classifica mentre i calabresi di Marino solamente 8.

DIRETTA/ Lecce Ternana (risultato finale 3-3): Partipilo riacciuffa i salentini!

La Ternana arriva dal bel pareggio sul campo del Lecce, è in serie positiva da tre giornate ma ha raccolto solo un punto nelle ultime due uscite casalinghe: oggi in Umbra arriva la terzultima e per la Ternana potrebbe essere l’occasione per avvicinarsi alla zona playoff mettendo invece una bella distanza tra sé e la zona calda. Il Crotone invece arriva da una pesantissima sconfitta casalinga contro il Vicenza che ha reso disperata la situazione in classifica: adesso non si può più guardare in faccia nessuno, servono punti ovunque. Ternana Crotone potrà essere la partita della svolta o il pronostico sarà rispettato?

Diretta/ Crotone Vicenza (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Giacomelli

DIRETTA TERNANA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Crotone sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport che di conseguenza tramite il servizio Sky Go garantirà pure la diretta streaming video, che sarà però offerta (sempre a pagamento) anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz perché la copertura di questo campionato di Serie B è davvero ampia.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CROTONE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ternana Crotone. Fra i padroni di casa possibile turnover, in difesa rientra Sorensen dalla squalifica e dovrebbe affiancare Capuano davanti a Iannarilli, con Ghiringhelli e Martella che potrebbero essere i favoriti come terzini (ma spera pure Diakité). In mediana Koutsoupias e Proietti, il reparto d’attacco potrebbe vedere Partipilo, Falletti e Furlan sulla trequarti, alle spalle del centravanti Donnarumma, con Pettinari come prima alternativa.

DIRETTA/ Perugia Crotone (risultato finale 2-0) video tv: Matos la chiude!

Nel Crotone invece Marino potrebbe scegliere un cambio di modulo, tornando alla difesa a tre che potrebbe vedere Nedelceauru, Canestrelli e Paz davanti al portiere Festa. Modulo 3-5-2, nella folta linea a cinque del centrocampo calabrese dovrebbero agire da destra a sinistra Molina, Zanellato, Estevez, Donsah e Sala, infine in attacco la coppia titolare per il Crotone potrebbe essere formata da Mulattieri e Maric.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico su Ternana Crotone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono ampiamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,65 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 se il Crotone riuscisse a fare il colpaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA