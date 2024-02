Video/ Ternana Lecco (0-0) gol e highlights: Fere bloccate dal palo con De Boer! (Serie B, 24 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA LECCO: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati le squadre di Ternana e Lecco si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Breda cominciano bene cercando di prendere subito in mano il controllo delle operazioni ed il cross insidioso di Casasola viene respinto al 3′ da Degli Innocenti.

I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoverdi insistono affacciandosi pericolosamente in avanti al 29′ quando De Boer centra il palo raccogliendo la sfera sul tiro di Pereiro respinto in tuffo da Saracco. Nel secondo tempo le Fere suonano la carica nuovamente al 47′ con un buon cross di Casasola non sfruttato dai compagni ed il colpo di testa di Favilli viene invece parato da Saracco al 56′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti non battono Iannarilli nè con Buso al 73′ nè di testa con Celjak al 74′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Amatucci e Marginean da un lato, Ierardi dall’altro. Il punto conquistato in questo ventiseiesimo turno del campionato cadetto permette alla Ternana di salire a quota 26 ed al Lecco di portarsi a 21 punti nella classifica della Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA LECCO: IL TABELLINO

Ternana-Lecco 0 a 0

TERNANA (3-5-2) – Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Favilli. A disposizione: Vitali, Zoia, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Raimondo, Faticanti, Labojko, Distefano, Dionisi, Pyyhtia, Marginean. Allenatore: Breda.

LECCO (4-3-3) – Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale; Degli Innocenti, Galli, Listkowski; Lepore, Novakovich, Parigini. A disposizione: Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salcedo, Salomaa, Frigerio, Beretta, Lemmens, Buso. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Davide Ghersini (sezione di Genova).

Ammoniti: 9′ Amatucci(T); 14′ Ierardi(L); 67′ Marginean(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA LECCO













