Video/ Ternana Palermo (1-1) gol e highlights: Casasola risponde a Lucioni! (Serie B, 26 novembre 2023)

Allo Stadio Libero Liberati le squadre di Ternana e Palermo si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Breda partono forte affacciandosi subito in zona offensiva con una conclusione di Falletti parata in corner da Pigliacelli già al 1′. Davanti Raimondo non combina di meglio al 5′ sparando alto sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Corini crescono tanto da riuscire a passare in vantaggio al 31′ grazie alla rete messa a segno da Lucioni, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto dal suo compagno Stulac.

Nel secondo tempo i rossoverdi ricominciano bene la gara forzando Pigliacelli ad evitare il peggio al 56′ sul sinistro in diagonale provato da Corrado. Nemmeno Di Stefano ha poi maggior fortuna calciando in curva al 59′. Nell’ultima parte dell’incontro le Fere ripristinano l’equilibrio al 64′ per merito di Casasola, su assist di Lucchesi, ma rimangono in inferiorità numerica dal 76′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Corrado.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Rutella, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Corrado, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Raimondo da un lato, Coulibaly e Mateju dall’altro. Il punto conquistato in questo quattordicesimo turno del campionato cadetto permette alla Ternana di salire a quota 8 ed al Palermo di portarsi a 24 punti nella classifica della Serie B.

Ternana-Palermo 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 31′ Lucioni(P); 64′ Casasola(T).

Assist: 31′ Stulac(P); 64′ Lucchesi(T).

TERNANA (3-4-1-2) – Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, De Boer, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda.

PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Stulac, Gomes; Mancuso, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.

Arbitro: Daniele Rutella (sezione di Enna).

Ammoniti: 28′, 76′ Corrado(T); 38′ Coulibaly(P); 43′ Mateju(P); 78′ Raimondo(T).

Espulsi: 76′ Corrado(T).

