DIRETTA/ Ternana Palermo (risultato 0-0) streaming video tv: formazioni in campo! (Serie B, 26 novembre 2023)

DIRETTA TERNANA PALERMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Ternana Palermo presenta due squadre che all’interno del proprio passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 45 partite. L’ago della bilancia pende dalle parti del Palermo che ha vinto 16 dei 45 incontri giocati. Le restanti partite hanno presentato in 16 occasioni dei risultati di pareggio e in 13 vittorie per la Ternana. I gol totali sono 56 per il Palermo mentre 43 per la formazione rossoverde. La prima sfida ufficiale giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 20 ottobre 1946 con il successo della Ternana con il risultato di 3-1. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 1947, terminata con il risultato di 8-0 in favore dei siciliani, risultando ancora oggi la gara con più gol tra queste due formazioni.

Avvicinandoci a tempi più moderni c’è da evidenziare come tra il 2002 e il 2021 il Palermo non ottenne nemmeno una sconfitta contro la Ternana. Tra le sfide da segnalare sicuramente quella del 2018 terminata con il risultato di 2-3 in favore del Palermo con la doppietta del giovanissimo Antonino La Gumina. L’ultima sfida tra le due formazioni è terminata con uno scialbo pareggio con il risultato di 0-0 allo stadio Renzo Barbera. (Marco Genduso)

OGGI TERNANA PALERMO ALLO STADIO LIBERATI DI TERNI

Ternana Palermo, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La Ternana si trova attualmente all’ultima posizione in classifica, condividendo la collocazione con il Feralpisalò, avendo raccolto solo 7 punti in 13 partite giocate. Gli umbri sono già distanziati di 6 punti dal Brescia, che occupa l’ultimo posto fuori dalla zona play out. Questa serie di risultati negativi ha portato al cambio in panchina, con il tecnico Cristiano Lucarelli sostituito da Roberta Breda, che ha esordito nell’ultimo turno prima della pausa delle nazionali. In quell’occasione, la Ternana ha ottenuto un prezioso pareggio contro lo Spezia, con la partita che si è conclusa 2-2. Tuttavia, la squadra umbra è stata in vantaggio fino alla fine, quando è giunto il pareggio spezzino nei minuti di recupero, grazie a un autogol di Capuano.

Il Palermo attualmente occupa la terza posizione in classifica, con un notevole totale di 23 punti conquistati. Nonostante una buona stagione, nelle ultime uscite la squadra rosanero sembra essere in calo, subendo ben 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Nell’ultimo turno, il Cittadella ha vinto per 0-1 allo Stadio Renzo Barbera, con il gol decisivo realizzato da Pandolfi nel settimo minuto di recupero. Il mister Eugenio Corini si è mostrato molto contrariato al termine della partita, e la pausa giunge al momento opportuno per cercare di rinvigorire la squadra che è apparsa spenta e in calo. La sfida contro la Ternana a Terni si prospetta comunque difficile, considerando che la squadra di casa è determinata a conquistare punti disperatamente, galvanizzata anche dal cambio di allenatore.

TERNANA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Ternana Palermo, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Roberto Breda schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli, Lucchesi, Capuano, Diakite, Corrado, Pyythia, Labojko, Falletti, Casasola, Favilli, Raimondo. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pagliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Aurelio, Stulac, Gomes, Insigne, Coulibaly, Di Mariano, Brunori.

TERNANA PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











