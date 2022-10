Video/ Ternana Palermo (3-0) gol e highlights: vittoria roboante! (Serie B)

VIDEO TERNANA PALERMO (3-0): LA PARTITA

La Ternana vince e convince allo stadio Liberato Liberati di Terni, di fronte al proprio pubblico, e batte il Palermo in questa ottava giornata di Serie B. Il primo tempo finisce senza reti, ma è un autentico dominio dei padroni di casa, vicina al gol più volte con Sorensen e Capuano dagli sviluppi di calcio d’angolo, e con l’asse Partipilo-Palumbo, capace di regalare grande spettacolo con giocate di classe e scambi straordinari. I rosanero si fanno vedere soltanto al 29esimo, quando Elia non riesce a trasformare in rete l’azione confezionata da Saric.

DIRETTA/ Reggina Cosenza (risultato finale 3-0): espulso Martino

Nel secondo tempo i rossoverdi continuano a spingere e trovano il vantaggio al 57esimo minuto: Palumbo ancora una volta lavora bene il pallone e lo scodella in mezzo per Partipilo. Il numero 21 realizza un autentico capolavoro, insaccando la sfera con una meravigliosa rovesciata. Perla assoluta. Al 77esimo arriva anche il raddoppio, con Defendi che serve Palumbo, che dalla lunga distanza non lascia scampo a Pigliacelli. Altro eurogol della formazione umbra. C’è anche spazio per il gol di Moro, che nei minuti di recupero rende ancor più amaro il passivo per un Palermo in crisi nera.

Diretta/ Frosinone Spal (risultato finale 2-0): la chiude Mazzitelli!

VIDEO TERNANA PALERMO (3-0): IL TABELLINO

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano (32′ Diakitè), Corrado (80′ Moro); Coulibaly, Di Tacchio, Cassata (64′ Defendi); Palumbo (80′ Celli), Partipilo; Donnarumma (80′ Pettinari). A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, Martella, Paghera, Proietti, Capanni, Pettinari, Rovaglia. All. Lucarelli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala (34′ Buttaro); Segre (79′ Floriano), Stulac, Saric (68′ Broh); Elia (68′ Valente), Brunori, Di Mariano (79′ Vido). A disp.: Massolo, Bettella, Devetak, Lancini, Gomes, Damiani, Soleri. All. Corini.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: la Reggina torna capolista col Bari!

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Liberti-Cipriani).

IV UFFICIALE: Andreano di Prato. VAR-AVAR: Di Martino-Lombardi

MARCATORI: 57′ Partipilo, 77′ Palumbo, 91′ Moro

NOTE: Ammoniti: Segre, Broh, Marconi (P), Cassata, Moro (T)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TERNANA PALERMO











© RIPRODUZIONE RISERVATA