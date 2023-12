Video/ Ternana Pisa (1-1) gol e highlights: Sorensen risponde a Tramoni (26 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA PISA (1-1): LA PARTITA

Ternana e Pisa si dividono la posta in palio grazie ad un gol per tempo. I padroni di casa, che navigano nella parte bassa della classifica, non riescono ad imporsi contro un Pisa ben organizzato in difesa e pronto a colpire in contropiede. Proprio nell’occasione di una ripartenza arriva il vantaggio dei toscani. Piccinini scende sulla fascia e crossa, Tramoni trova la girata vincente. La Ternana si riversa rabbiosa in avanti ma non riesce a pungere in maniera concreta. Alla fine della prima frazione di gioco gli uomini guidati da Alberto Aquilani sono avanti.

All’alba della ripresa cambia subito l’inerzia del match. Casasola serve Raimondo, tiro sul primo palo con Nicolas che respinge. Arriva Sorensen che al volo non sbaglia. Da questo momento in poi è un assalto all’arma bianca da parte della Ternana. Casasola ha l’occasione del sorpasso ma spara su Nicolas. Occasione ghiotta anche per Casasola, Nicolas questa volta è protagonista con i piedi. Troppe occasioni sprecate e per poco la Ternana non viene beffata. Canestrelli serve Moreo, il suo tiro sbatte contro il palo. Il match termina in parità con le due squadre che ora sono attese dalla sosta di due settimane.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TERNANA PISA (1-1): IL TABELLINO

TERNANA: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Lucchesi, Casasola (16′ st Favasuli), Labojko (23′ st Marginean), Luperini (16′ st Pyyhtia), Celli (23′ st Corrado), Falletti (34′ st Dionisi), Raimondo, Di Stefano. A disposizione: Brazao, Novelli, Capuano, Della Salandra, Garau, Mantovani, Travaglini. Allenatore: Breda

PISA: Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (23′ st Hermannsson H.), Marin, Piccinini (1′ st Nagy), Tramoni L. (34′ st Valoti), Arena (44’st Torregrossa), D’Alessandro (dal 23′ st Masucci), Moreo. A disposizione: De Vitis, Gliozzi, Leverbe, Toure, Veloso, Vignato. Allenatore: Aquilani

RETI: al 23′ pt Tramoni, al 1′ st Sorensen

NOTE: al 9′ st Canestrelli S. per fuorigioco (Pisa)

