Video/ Ternana Pisa (1-4): gol e highlights. Nerazzurri scatenati, Lucarelli ko

Un super Pisa fa sua la terza vittoria consecutiva e si proietta in testa alla classifica. Al Liberati c’è poca partita, troppa la differenza tra le due squadre, soprattutto a livello mentale, con i nerazzurri galvanizzati da un ottimo avvio di campionato e dai 500 tifosi arrivati dalla Toscana a sostenere una squadra giovane ma ambiziosa. Il vantaggio pisano arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con De Vitis bravo sorprendere tutti sul primo palo e a insaccare con un bel piatto al volo. Gli uomini guidati da D’Angelo sono apparsi sin da subito molto lucidi nella gestione della palla e non si sono fatti condizionare neppure dal pareggio dei padroni di casa, arrivato su calcio di rigore, per merito di bomber Donnarumma, come sempre freddo dagli undici metri. In pochissimi secondi, però, il Pisa ha reagito ed è tornato nuovamente in vantaggio al termine di un’azione nata da calcio piazzato. Ianarilli è stato bravissimo a respingere il primo colpo di testa di Traoré, velocissimo a rialzarsi per ribattere la conclusione di Marsura, ma nulla ha potuto sul tocco di petto maldestro del proprio compagno Sorensen che ne ha vanificato le grandi parate.

LUCCA SHOW: GOL E ASSIST

Nella ripresa, il divario tra le due squadre è apparso ancor più ampio, con l’ascesa in cattedra di Lorenzo Lucca che ha realizzato la terza rete sfruttando un errore in disimpegno di Palumbo per presentarsi davanti al portiere ternano e batterlo con un preciso destra che ha incocciato il palo, prima di concludere in rete la sua corsa. Ancora Lucca, poi, ha suggellato la sua grande prestazione con una discesa prepotente sulla destra, finalizzata con un cross rasoterra che l’accorrente Cohen ha messo in rete con un preciso piatto sinistro. Nel finale, arriva anche l’esordio dell’ungherese Nagy, fiore all’occhiello della campagna acquista del Pisa. I tifosi toscani sognano, mentre Lucarelli si interroga su un inizio di campionato da incubo.

