DIRETTA TERNANA REGGIANA/ Video streaming tv: precedenti in equilibrio (Serie B, 30 settembre 2023)

DIRETTA TERNANA REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Ternana Reggiana pone di fronte due squadre che si sono affrontate all’interno della propria epopea in sei circostanze. La parola d’ordine in questa sfida è equilibrio con due pareggi, due vittorie per la Ternana e altrettante per la Reggiana. Al termine di questi 90 minuti la statistica cambierà e penderà o da una parte o dall’altra oppure ancora confermerà l’equilibrio tra queste due formazioni alla luce di un altro pareggio. Nella stagione 1998/1999 le due formazioni hanno terminato le sfide in pareggio rispettivamente coi risultati in gara di andata e ritorno di, 0-0 e 1-1.

Diretta/ Reggiana Pisa (risultato finale 0-0): poche emozioni, nessun gol (Serie B, 26 settembre 2023)

Nel 2009, dopo ben 10 anni, le due squadre si sono affrontate ed avere la meglio in entrambi i casi fu la Reggiana vincendo di misura 0-1 e 1-0. Ternana che attuò la propria rivincita nel corso della stagione 2011/2012, vincendo sia all’andata che nella gara di ritorno contro la Reggiana con il risultato di 0-2 e 2-0. Nella gara di andata ad andare in gol sono stati Bernardi e Nole; sfida di ritorno che evidenziato la doppietta di Davide Sinigaglia. (Marco Genduso)

Diretta/ Ascoli Ternana (risultato finale 2-0): doppietta di Mendes! (Serie B, 26 settembre 2023)

TERNANA REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ternana Reggiana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ternana Reggiana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Ternana Reggiana, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Libero Liberati di Terni, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. La Ternana, allenata da Cristiano Lucarelli, ha avuto un inizio negativo in questo campionato di Serie B, raccogliendo solo 2 punti in sette partite. Nel recente turno infrasettimanale, la squadra ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Ascoli, in una partita in cui gli episodi sembravano non favorevoli. Ad esempio, un rigore è stato fallito da Dionisi al 16′, e il VAR ha annullato due gol a Diakité e Raimondo (che avrebbero potuto portare il punteggio a 0-1 e 1-1). Invece, è stata la doppietta di Mendes per l’Ascoli a decidere l’esito della partita.

Diretta/ Spezia Reggiana (risultato finale 1-2): colpaccio emiliano! (Serie B, 23 settembre 2023)

Dall’altra parte, la Reggiana ha dimostrato una buona solidità e il pareggio casalingo senza gol contro il Pisa ha segnato il quarto risultato utile consecutivo per la squadra. La partita al Mapei Stadium è stata molto equilibrata e ha offerto poche occasioni da rete, con entrambe le squadre che hanno avuto difficoltà a segnare. Questo pareggio ha portato la squadra emiliana di Alessandro Nesta a quota 7 punti in classifica, posizionandosi in una zona relativamente tranquilla.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Ternana Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Libero Liberati di Terni. Per la Ternana, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Iannarilli; Diakitè, Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Viviani, Pyyhtia, Corrado; Falletti; Dionisi. Risponderà la Reggiana allenata da Alessandro Nesta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Portanova, Crnigoj, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Gondo, Antiste.

TERNANA REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ternana Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Ternana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA