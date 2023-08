Video/ Ternana Sampdoria (1-2) gol e highlights: Depaoli decide il match! (Serie B, 19 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA SAMPDORIA: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati la Sampdoria supera in trasferta la Ternana per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Pirlo partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da La Gumina, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Celli nei confronti di Depaoli. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Lucarelli tentano di reagire al brutto avvio fallendo un’occasione interessante con la conclusione larga di poco provata da Falletti al 16′.

Diretta/ Ternana Sampdoria (risultato finale 1-2): non basta il gol di Distefano! (Serie B, 19 agosto 2023)

Nel secondo tempo il copione del match sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i rossoverdi si lanciano all’arrembaggio con Favasuli ed il solito La Gumina. I blucerchiati perdono intanto prematuramente Murru, rimpiazzato per infortunio da Ghilardi al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i liguri trovano comunque il gol del raddoppio al 78′ per merito di Depaoli e le Fere accorciano inutilmente le distanze al 90’+1′ con il gol siglato da Distefano.

Video/ Salernitana Ternana (1-0) gol e highlights: Candreva qualifica i suoi! (13 agosto 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Di Marco, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Proietti, Celli e Bogdan da un lato, Verre dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo primo turno del campionato cadetto permettono alla Sampdoria di salire a quota 3 nella classifica della Serie B mentre la Ternana non si muove, restando ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA SAMPDORIA: IL TABELLINO

Ternana-Sampdoria 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 5′ RIG. La Gumina(S); 78′ Depaoli(S); 90’+1′ Di Stefano(T).

Diretta/ Salernitana Ternana (risultato finale 1-0): Candreva decide il match! (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

TERNANA (3-5-2) – Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola, Favasuli, Proietti, Damian, Corrado; Falletti, Ferrante. Allenatore: Lucarelli.

SAMPDORIA (4-3-3) – Stankovic; Bereszynski, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Depaoli, La Gumina, Pedrola. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Davide Di Marco (sezione di Ciampino).

Ammoniti: 34′ Proietti(T); 60′ Celli(T); 89′ Verre(S); 90’+5′ Bogdan(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TERNANA SAMPDORIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA