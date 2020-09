Video/ Torino Atalanta (2-4): highlights e gol. Dea a valanga all’Olimpico!

Il video con i gol e le azioni salienti di Torino Atalanta ci racconta della bella partita andata in scena solo ieri sera tra le mura dell’Olimpico-Grande Torino, al cui termine è stata la Dea a festeggiare i tre punti, avendo firmato il trionfo per 4-2 al triplice fischio finale. Venendo alle azioni salienti della partita, va subito detto che al via sono stati i granata i più attivi in campo: prima l’attacco di Zaza e poi il gol che ha visto la firma del Gallo Belotti al 11’. Ovviamente però la Dea non ci ha messo molto ad entrare in partita e sotto già di un gol entro i primi dieci minuti, i nerazzurri si sono subito impegnati a trovare il pareggio. E la squadra bergamasca non ha deluso: è infatti dopo appena due minuti che Duvan Zapata offre l’assist perfetto al Papu Gomez, che non sita a ferire lo specchio di Sirigu e trova dunque la rete dell’1-1. La Dea prende dunque le redini del gioco: al 16’ è già gol annullato a Muriel per fuorigioco e e al 21’ del primo tempo è sempre l’attaccante numero 9 di Mister Gasperini a farsi protagonista in area, questa volta riuscendo però a segnare il 2-1. Ci si avvicina poi a grandi passi al duplice fischio ma le emozioni non sono finite qui e prima dell’intervallo ecco che arrivano i gol di Hateboer e poi anche di Belotti, che riporta in partita il Torino, segnando il 2-3 sul tabellone del risultato. Tornati in campo per il secondo tempo, ecco che pure è sempre l’Atalanta a fare la partita: la Dea pare inarrestabile e non dobbiamo attendere molto perchè questa voli ancora in rete. Al 54’ è De Roon a violare lo specchio dei granata, ben sfruttando l’assist di Muriel, firmando dunque il 4-2, che sarà poi il risultato finale. Negli ultimi minuti del secondo tempo poi il ritmo è ben elevato, ma si deve attendere il 91’ per l’ultimo colpo di scena, con il rigore chiesto e negato al Torino, per fallo in area ai danni di Belotti.

IL TABELLINO

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon (35′ st Segre), Linetty (19′ st Lukic); Berenguer (19′ st Verdi); Zaza (30′ st Millico), Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Iago Falque, Ansaldi, Edera, Buongiorno. All.: Giampaolo

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (1′ st Palomino), Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (39′ st Mojica); Gomez (39′ st Pasalic); Zapata (39′ st Lammer), Muriel (19′ st Malinovskyi). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Da Riva, Ruggeri, Traore. All.: Gasperini

Arbitro: Irrati

Marcatori: 11′ Belotti (T), 13′ Gomez (A), 21′ Muriel (A), 42′ Hateboer (A), 43′ Belotti (T), 9′ st De Roon (A)

Ammoniti: Zaza (T), Caldara, Freuler (A)

